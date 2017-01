TARIFS DES TRANSPORTS DE VOYAGEURS Le délicat équilibre

Par Abdelkrim AMARNI -

La décision du gouvernement d'écarter «pour l'heure» toute augmentation des tarifs dans les transports de voyageurs

Des mesures seront prises afin de permettre aux transporteurs d'absorber l'augmentation des prix des carburants.

«L'invité de la rédaction de la Chaîne III», Mustapha Nassi, directeur des transports au ministère des Travaux publics et des Tranports, a confirmé hier la décision du gouvernement d'écarter «pour l'heure» toute augmentation des tarifs dans les transports de voyageurs. Il a indiqué, à ce propos, que la rencontre d'hier entre les syndicats des transports et les cadres du ministère, allait examiner de près cette question.

Selon Nassi, d'autres mesures allaient être trouvées pour encourager les transporteurs et leur permettre «d'absorber l'augmentation des prix des carburants». Toutes les «solutions préconisées pour préserver le pouvoir d'achat du voyageur et les droits des transporteurs», seront examinées. Qualifiant le transport de «moteur du développement économique», il a ajouté que le «déplacement du citoyen étant un vecteur de développement économique, plusieurs programmes pour développer et moderniser ce secteur ont été engagés». Parlant du secteur ferroviaire, il dira que le réseau est passé de 1800 km dans les années 90 à 4000 km aujourd'hui alors que 2200 km de voies nouvelles sont en cours de réalisation et 6500 km de lignes sont au stade d'études.

Pour concrétiser ces options de création de lignes nouvelles et de modernisation du réseau, la réception de matériel roulant, d'autorails, de trains électriques, et de wagons de marchandises devra être résolue. Parlant du développement du secteur, Nassi a cité la nouvelle ligne électrique moderne inaugurés dernièrement par le président Abdelaziz Bouteflika, reliant Zéralda à Alger via Birtouta, soulignant que cette voie contribuera à désengorger la capitale. Il a annoncé à ce sujet l'instauration de couloirs spéciaux pour taxis et bus en ville avec le lancement des «Bus à haut niveau de service» (Bhns). Une ligne pilote sera lancée à Alger-est où les rues sont plus larges pour cette opération qui sera menée avec une option d'inter - modalité entre les différents transports urbains.

Il n'a pas manqué non plus de citer la réception incessante, fixée au premier semestre 2017, du train électrique devant relier Tizi Ouzou à Thénia dans le cadre d'extension du transport ferroviaire dans la banlieue algéroise. Il a ajouté que le train électrique reliant Bab Ezzouar au nouvel aéroport d'Alger sera réceptionné en 2018. L'aspect socio-économique, selon Nassi, réside dans la liaison de tous les ports du pays et les zones industrielles au réseau ferroviaire. Il a annoncé également la création d'une nouvelle ligne des Hauts-Plateaux qui doit relier Tébessa (Est) et Sidi Bel Abbès (Ouest) en passant par Boughzoul, Tissemsilt, Tiaret et Saïda, ce dernier tronçon qui reliera Sidi Bel Abbès est en phase finale de réalisation pour être livré en 2017. Il s'agit, explique Mustapha Nassi, de procéder à un maillage de l'ensemble des régions du pays. Il a par ailleurs cité la modernisation du réseau du Nord soit de Annaba à Tlemcen, où plusieurs tronçons sont en phase de réalisation ou ont déjà été réceptionnés, comme celui d'El Affroun à Khemis Miliana. Cette ligne électrifiée sera progressivement prolongée vers l'Est et L'Ouest. Nassi a d'autre part annoncé le projet en cours concernant le lancement du train à grande vitesse devant relier Oran à Sidi Bel Abbès, laquelle ligne sera étendue à Tlemcen. A l'est du pays, un plan de modernisation du réseau est en cours de réalisation sur la ligne Annaba-Skikda. Abordant le côté fret de la Société nationale des transports ferroviaires (Sntf), qui doit fortement atténuer les drames de la circulation routière, qui endeuillent nombre de familles algériennes et qui reviennent cher à la société, point de vue économique, Nassi, qui admet entièrement ces remarques, estime que de lourds investissements sont nécessaires pour ce faire, tout autant qu'il faut beaucoup de temps pour atteindre des résultats fiables. Il a expliqué que pour réaliser 200 km de route, cinq ans sont nécessaires si ce n'est plus dans certains cas. Pour améliorer sa part de marché dans le transport, la Sntf a acquis l'an dernier environ 300 wagons de marchandise qui seront utilisés pour le transport minier comme le phosphate brut de l'Est du pays vers le complexe minier de Bellara (Jijel) où il sera transformé en engrais azotés.