LE BRAS DE FER ENTRE L'ALGÉRIE ET LE MAROC NE FAIT QUE COMMENCER Union africaine: acte II

Par Chaabane BENSACI

Plusieurs motifs de satisfaction sont à prendre en compte pour cette 28ème session du Sommet africain, mais il est clair que la question de la demande d'adhésion du Maroc aura focalisé l'attention de la majorité des observateurs.

Le 28ème Sommet de l'Union africaine aura constitué une étape essentielle dans la prise en charge des problèmes du continent. Tout d'abord, il y a cette question centrale de la Réforme de l'organisation dont les difficultés financières ne sont un secret pour personne. Tributaire à plus de 70% de contributions extérieures (Union européenne, Etats-Unis, Chine, Banque mondiale, etc.) alors même que les seuls pays qui s'acquittent rubis sur l'ongle de leur quote-part sont l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Nigeria, les chefs d'Etat et de gouvernement ont adopté au terme d'une retraite qui a duré toute la journée la veille de l'ouverture officielle du sommet le projet de réforme présenté par le président du Rwanda, Paul Kagame.

L'Algérie a pesé de tout son poids en faveur de ce projet de réforme, tout en insistant sur le fait qu'il ne doit pas toucher aux fondements de l'organisation, mais plutôt en améliorer les modes de fonctionnement. Cette vision a finalement prévalu et la réforme adoptée sera donc purement technique, à savoir une meilleure répartition des tâches entre la Commission de l'UA, les communautés économiques régionales et les Etats membres, d'une part, ainsi que la transformation du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (Nepad) en une Agence du développement. Surtout, a été validée la fameuse taxe dite Kaberuka que tous les pays membres devront appliquer à leurs importations, à hauteur de 0,2%, pour renforcer les moyens financiers de l'organisation qui sera en outre armée pour sanctionner les Etats insolvables en ce qui concerne les cotisations.

Car le financement de l'UA a toujours constitué un souci majeur, et il importait de trouver un mécanisme qui supplée aux défaillances devenues coutumières. Grâce à des ressources domestiques induites par la taxe précitée, l'UA va pouvoir financer ses programmes et ses activités de façon opérationnelle. On prévoit un apport d'environ 1,2 milliard de dollars dont un quart sera consacré aux opérations de maintien de la paix.

Des opérations qui incombent au Conseil de paix et de Sécurité de l'organisation et là encore l'Algérie a de quoi être satisfaite puisque son candidat, Smaïl Chergui, a été reconduit à la tête de cette instance. Les chefs d'Etat ont ainsi consacré son travail et, pour reprendre Abdelkader Messahel, ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats l'arabes, c'est bel et bien là «une grande victoire» ainsi que la «reconnaissance des efforts» de l'Algérie en faveur de la paix et de la sécurité dans le continent.

D'autres motifs de satisfaction sont également à prendre en compte pour cette 28ème session du Sommet africain, mais il est clair que la question de la demande d'adhésion du Maroc aura focalisé l'attention de la majorité des observateurs. Après un forcing mené tambour battant pendant plusieurs mois, au cours desquels il n'a pas craint d'agresser la présidente sud-africaine de la Commission, Dlamini-Zuma, pour accroître la pression et bousculer les mécanismes, Rabat a obtenu gain de cause avec l'aval de 39 pays sur les 54 que compte l'UA. Son adhésion est cependant intervenue sans condition aucune, ce qui implique la prise en compte des réserves exprimées par 13 pays membres dont l'Algérie et l'Afrique du Sud qui ont rappelé, à juste titre, que le Maroc est désormais tenu de respecter à la lettre les dispositions de la Charte, en particulier l'article relatif à l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. D'ailleurs, la République sahraouie (Rasd) qui est membre fondateur de l'UA ne s'y est pas trompée qui compte bien mettre à profit la nouvelle donne pour obliger le Maroc à se plier aux résolutions de l'UA et du Conseil de sécurité de l'ONU. Et ce n'est pas un moindre fait que la résolution de ce 28ème Sommet qui appelle précisément le Conseil de sécurité à rétablir au plus vite la Minurso dans ses missions et ses prérogatives en vue de procéder au référendum tel que prévu dans l'accord, constamment bafoué, que l'ONU est impuissante à faire respecter dès lors que la France oppose systématiquement son veto.

Faut-il rappeler que les 13 pays dont l'Algérie et l'Afrique du Sud ont requis un avis consultatif de la commission juridique de l'UA qui a laissé la décision finale aux chefs d'Etat mais a prononcé un véritable réquisitoire contre le Maroc, pays «qui occupe une partie du territoire d'un État membre». Quelles que soient les arrière-pensées du royaume et ses objectifs inavoués, il semble que la partie entre une Union africaine tributaire des manoeuvres de coulisses dans et hors du continent et une Union africaine fidèle à son Acte constitutif ne fait que commencer...