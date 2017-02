BORDJ BADJI MOKHTAR 52 caisses de munitions saisies par l'ANP

Par Ikram GHIOUA -

A croire que les criminels s'apprêtaient réellement à livrer une guerre contre l'Algérie.

L'Armée nationale populaire poursuit sa lutte contre le terrorisme et le crime organisé sous toutes ses formes, confirmant ainsi sa détermination et son engagement dans la préservation de la sécurité du pays et l'intégrité de son territoire. Dans ce contexte justement, le ministère de la Défense nationale a, dans un communiqué transmis hier à notre rédaction, affirmé que «grâce à l'exploitation du renseignement, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, dimanche dernier, lors d'une patrouille de fouille, à Bordj Badji Mokhtar, au niveau de la 6ème Région militaire, une cache contenant pas moins de 52 caisses de munitions, 1449 balles de calibre 23 mm».

Toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste, la même source souligne que «d'autres détachements ont arrêté à Boumerdès, au niveau de la 1ère Région militaire, deux éléments de soutien aux groupes terroristes et ont détruit à Skikda, 5ème R. M.un atelier de fabrication de bombes artisanales». Cette opération intervient quelques jours seulement après la découverte d'importantes quantités d'armes au niveau de la wilaya de Tamanrasset, composées de pas moins de 22 unités d'armes de différents calibres. Le MDN souligne dans ce contexte la découverte d'une «cache d'armes composée de 22 pièces et de munitions, il s'agit «d'un mortier de calibre 60 mm, semi-automatique de type Simonov, un fusil à répétition, un lance-roquettes RPG-7, un lance-roquettes RPG-2, un canon SPG-9, deux mitrailleuses de calibre 14, 5, une mitrailleuse de calibre 12,7 mm, une mitrailleuse de type PKT, deux fusils-mitrailleurs Fmpk, neuf pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, deux fusils ainsi qu'une importante quantité de munitions de différents calibres».

A croire que les criminels s'apprêtaient réellement à livrer une guerre contre l'Algérie, dont les services de sécurité qui agissent sur renseignements, ont réussi à faire essuyer un vrai revers aux commanditaires du crime. L'ANP n'en est pas à la première opération de ce genre. D'importantes quantités avaient déjà été saisies dans plusieurs wilayas, notamment à Adrar et à ceux qui doutent encore que l'Algérie n'est pas menacée, la preuve venait d'être administrée par cette incroyable saisie d'un arsenal de guerre au niveau de cette wilaya au mois de novembre 2016. Cette découverte avait permis aux forces de l'Armée nationale populaire de saisir, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, «20 pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, deux fusils semi-automatiques de type Simonov». Le même communiqué avait précisé que les forces de l'ANP ont également découvert «28 grenades,17 missiles de 57 mm pour hélicoptères, une rampe de lancement de roquettes pour hélicoptères, 20 chargeurs pour munitions de différents types, 27 détonateurs de grenades, ainsi que 200 balles de différents calibres». Ces armes avec lesquelles on tente de mettre le pays à feu et à sang et pas seulement la région d'Adrar, compte l'une des plus importantes prises des forces de l'ANP mobilisées de jour comme de nuit pour préserver l'intégrité du territoire national. La wilaya d'El Oued a été également un lieu où les criminels avaient tenté de cacher leur arsenal dans le but de réveiller les vieux démons ennemis de la nation.

Néanmoins, la grande vigilance des services de sécurité aboutit chaque fois à faire avorter les projets démoniaques. Cette opération, d'une grande envergure, ne peut être que la preuve qui distingue l'ANP et son efficacité quand il s'agit de la sécurité du pays.

La même source ne manquera pas de souligner que ´ «ces résultats réalisés sur le terrain confirment, une fois de plus, l'engagement et la détermination des unités de l'Armée nationale populaire à garantir la sécurisation de nos frontières et à empêcher toute tentative d'atteinte à l'intégrité et à la sécurité du territoire national.

En outre, les forces de la Gendarmerie nationale au niveau de la 1ère R. M. qui avaient appréhendé, dans la même wilaya, six éléments de soutien aux groupes terroristes la semaine dernière. Le MDN souligne aussi dans son communiqué d'hier que dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, «un détachement de l'Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale en coordination avec les services des douanes ont appréhendé à Sidi Belabbès, trois narcotrafiquants avec en leur possession 197 kilogrammes de kif traité, tandis qu'une autre quantité s'élevant à 14 kilogrammes a été saisie à Béchar». Dans ce même chapitre, les forces de l'ANP, ajoute la même source, ont «à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, des détachements ont appréhendé 10 contrebandiers et saisi 6,3 tonnes de denrées alimentaires, 2000 litres de carburant, cinq groupes électrogènes, quatre marteaux-piqueurs, trois détecteurs de métaux et un téléphone satellitaire». D'autre part, ajoute le MDN «, des détachements de l'ANP ont arrêté à Béchar, Adrar, Ouargla et In Guezzam, 38 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines».