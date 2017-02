SALON INTERNATIONAL DISCOP DUBAÏ DES MÉDIAS Chourouk News TV Première au Maghreb

Par Madjid BERKANE -

La chaîne de télévision privée algérienne Chourouk News TV vient de se distinguer à l'international à l'occasion de la tenue du Salon Discop Dubaï des médias ayant ouvert ses portes le 28 janvier dernier. Elle a décroché le Premier Prix de l'Organisation européenne des satellites et des communications «Eutelsat» dans la région du Maghreb arabe et la 3ème place dans le Monde arabe. Chourouk News a été primée, précise Eutelsat dans son communiqué, pour la qualité de ses programmes et le taux d'audimat qu'elle a pu réaliser en un temps record (trois ans) auprès des spectateurs algériens. «Elle est devenue l'une des chaînes les plus regardées d'Algérie, et ce, grâce à son offre de programmes en arabe et en français, sa crédibilité et ses initiatives ambitieuses permettant de suivre 24h/24 et 7j/7 l'actualité se déroulant en Algérie, au Maghreb et dans le Monde arabe». Chourouk News a été primée aussi, mentionne le communiqué, pour son choix de diffuser ses programmes en clair et en haute définition (HD) via le satellite Eutelsat 7. En optant pour ce choix, souligne le communiqué d'Eutelsat, Chourouk News s'est mis à la pointe de la technologie dans le monde. Présent à la cérémonie de la remise des prix, le directeur général et créateur du groupe Echourouk, Ali Fodil, a déclaré «qu'en proposant depuis décembre dernier une diffusion de notre chaîne en HD, à travers le satellite Eutelsat 7 west A, nous entendons nous inscrire pleinement dans les grandes évolutions technologiques que connaît la télévision et faire bénéficier nos téléspectateurs de la meilleure qualité d'image possible». Pour rappel Echourouk News TV, dispose maintenant d'un bouquet de chaînes (cinq chaînes).