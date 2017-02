TIZI OUZOU Les partis peinent à mobiliser

Par Aomar MOHELLEBI -

La création d'une Fondation Amirouche, aurait un lien avec le voeu de Nordine Ait Hamouda de peser de tout son poids lors du prochain scrutin.

C'est un fait inédit en Kabylie. La région qui était il y a à peine quelques années, surpolitisée est en passe de devenir la moins politisée du pays. Pour preuve, à quelque moins de trois mois de la tenue des élections législatives de 2017, aucun parti politique n'arrive à mobiliser ses troupes dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il y a quelques années, le FFS (Font des forces socialistes) et le RCD (Rassemblement pour la culture et la démocratie) avaient la certitude absolue de sortir vainqueurs de ces élections bien avant leur tenue. Ce n'est désormais plus le cas puisque d'autres acteurs politiques ont réussi à gratter des places respectables dans une wilaya qui leur était imperméable dans les années 1990 et au début des années 2000.

Il s'agit du Front de Libération nationale et du Rassemblement national démocratique qui partagent désormais, avec le FFS et le RCD, les sièges de l'Assemblée populaire nationale impartis à la wilaya de Tizi Ouzou. Donc, depuis notamment une dizaine d'années, les sièges en question étaient partagés entre ces quatre partis avec une légère supériorité pour le FFS et le RCD. Mais cette fois-ci, les choses semblent vouloir encore évoluer dans un autre sens avec l'entrée en lice éventuelle d'autres acteurs politiques, lesquels comptent peser de tout leur poids lors des prochaines élections législatives. D'abord, il y aura le parti de Amara Benyounès, le Mouvement populaire algérien qui ne risque pas de sortir les mains vides de cette compétition électorale après plusieurs années d'existence et avec plusieurs élus dans plusieurs APC de la wilaya de Tizi Ouzou, sans compter celles qu'il gère directement. Le parti de Amara Benyounès, même s'il reste encore un «petit» parti, face au FLN, RND, FFS et RCD, n'en demeure pas moins un acteur qui ne risquera pas de rester hors jeu lors de ce vote ou de se suffire de jouer le rôle de lièvre. Dans des régions comme Ath Yahia et Aïn El Hammam, mais aussi à Maâtkas et un peu partout ailleurs, le parti de Amara Benyounès a réussi à se faire construire une base. Cette dernière permettra au parti de cet ancien numéro deux du RCD de marquer plusieurs points, le 4 mai prochain. La nouvelle donne de cette élection et qui reste pour l'instant au stade des spéculations risque d'être confirmée à tout moment, c'est la présentation d'une liste indépendante qui sera parrainée par Nordine Ait Hamouda, également ancien lieutenant de Said Sadi, qui ne fait plus partie des effectifs de cette formation après en avoir été exclu, il y a quelques mois. La création d'une Fondation Amirouche, en novembre dernier, aurait un lien direct avec le voeu de Nordine Aït Hamouda, fils du valeureux colonel de l'ALN et chef de la Wilaya 3 historique de peser de tout son poids lors du prochain scrutin. On croit ainsi savoir que Nordine Aït Hamouda piloterait personnellement une liste de candidats indépendants aux prochaines législatives à Tizi Ouzou et présenterait aussi une autre liste dans la wilaya de Béjaïa. Nordine Ait Hamouda, qui a gardé des liens solides avec plusieurs cadres dissidents du RCD et même des militants toujours membres du même parti, compte sur ces derniers afin de créer la surprise au lendemain de la proclamation des résultats de ce scrutin.

On parle même de la présence de Malika Matoub, soeur du poète-chanteur assassiné. Cette dernière figurerait comme candidate sur la même liste que Nordine Ait Hamouda avec lequel elle s'est publiquement réconciliée lors de l'anniversaire de la mort du colonel Amirouche à Tassaft, en mars 2016. En tout état de cause, une chose est sûre à Tizi Ouzou, les élections législatives du 4 mai prochain réserveront beaucoup de surprises et n'auront plus rien à voir avec celles ayant déjà eu lieu dans la région.