DJAMEL OULD ABBÈS, SÉCRÉTAIRE GÉNÉRAL DU FLN "Plusieurs ministres tentés par les législatives"

Par Mohamed BOUFATAH -

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, a affirmé hier que «plusieurs actuels ministres ont émis le voeu de se porter candidat sur les listes électorales du parti». «Ils m'ont fait part de leur souhait de participer aux législatives, mais ça ne dépend pas de moi car ils doivent avoir au préalable l'aval du président de la République qui les a nommés dans leur poste», a-t-il soutenu. Toutefois, il précise que «le président de la République, qui n'a pas encore donné son feu vert, tient à ce que les prochaines élections législatives qui découlent de la nouvelle Constitution soient un scrutin modèle». «Du point de vue éthique, les ministres qui concourront aux législatives doivent cesser immédiatement leurs activités officielles dès l'entame de la campagne électorale et la gestion de leur département sera confiée aux intérims ou des secrétaires généraux de leurs ministères», a-t-il poursuivi. A titre de rappel, le FLN compte une quinzaine de ministres au gouvernement de Abdelmalek Sellal, lui-même recruté militant du FLN. En fait, sur le plan constitutionnel et juridique, rien n'oblige un ministre candidat aux législatives de démissionner de son poste. Le Premier ministre a indiqué que les membres du gouvernement sont libres de participer ou non à cette échéance électorale. Le RND pour sa part accepte de voir ses ministres en exercice piloter des listes de législatives. L'incertitude entoure aussi la candidature des députés, dont la majorité veut rempiler pour un nouveau mandat. Selon le patron du FLN, «la validation de leur candidature dépend des résultats de l'évaluation de leurs précédents mandats, particulièrement ceux qui en ont cumulé plus de trois». Dernière ligne droite des législatives au FLN. La direction du parti a commencé à recevoir les dossiers de candidatures depuis hier. Les candidats se bousculent: «Jusqu'ici, pas moins d'une centaine, 150, 200 dossiers et plus par wilaya, ont été reçus au siège du parti à Hydra», a indiqué le secrétaire général du FLN. Chaque candidat est tenu de présenter, pas moins de 15 pièces administratives. A ce propos, Ould Abbès fait savoir que «le parti a exigé autant de paperasse car ce n'est pas n'importe quel scrutin, il s'agit des législatives, où les futures élus seront amenés à légiférer, et cela requiert des règles à respecter et des garanties à fournir par les candidats». Les mouhafedhs se sont contentés de collecter les dossiers déposés au niveau des kasmas, puisque leur tri se fera essentiellement à Alger. «A partir de samedi prochain, une commission technique, épluchera l'ensemble des dossiers. Ce staff technique travaillera H24 pendant quelques jours, pour achever rapidement cette opération de vérification de la conformité avec les critères et les conditions exigés», a-t-il annoncé. La commission nationale des préparatifs des élections «sera installée à la fin de ladite première opération de sélection et d'étude des dossiers». Cette commission présidée par le secrétaire général, étudiera les dossiers passés à la trappe du premier sas. Elle(commission nationale de préparatifs des législatives... Ndlr) s'occupera notamment, du classement des candidats et la validation définitive des listes. Par ailleurs, le conseiller chargé de l'information du FLN, Moussa Benhamadi, a estimé récemment que la confirmation de l'intégrité des candidats se fera par l'enquête, ajoutant que les parties compétentes «seront appelées à fournir des informations sur tous les candidats».