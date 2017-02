LES GARDES-CÔTES TOUJOURS AU MOMENT OPPORTUN 14 harraga interceptés dans les eaux internationales

Par Wahida BAHRI -

Ils auraient subi un sort indéterminé, face à une mer incertaine notamment en cette période de perturbation des conditions climatiques.

Décidément, rien ne semble pouvoir dissuader les jeunes qui tentent de regagner l'autre rive de la Méditerranée, même en cette période hivernale. La légère accalmie des conditions climatiques semble raviver le désir de cette jeunesse à quitter le pays au péril de sa vie pour rejoindre l'Europe. En effet, ont été interceptés hier, par les gardes-côtes d'Annaba, au large des eaux internationales, 14 prétendants à l'immigration clandestine, apprend-on de source maritime. Âgés entre 22 et 32 ans, les harraga originaires de la wilaya d'Annaba et de Constantine, ont amarré à 21 heures, depuis la plage d'échouage de Seybouse, devait préciser la même source. Entassés dans une embarcation artisanale longue de 17 mètres, avec un moteur de sept chevaux, les 14 harraga qui tentaient de rejoindre la Sardaigne au sud de l'Italie, ont été repérés aux environs de 1 heure du matin, par les éléments des gardes-côtes de la station maritime de la wilaya d'Annaba. Ces derniers a noté la même source, se trouvaient en patrouille de routine et au moment opportun, car, nous précise-t-on, n'étant pas dotée du système GPS, l'embarcation a perdu le nord et s'est égarée dans les eaux internationales, non loin des côtes tunisiennes.

Bien qu'ayant manifesté une certaine résistance, les 14 harraga ont finalement été dissuadés par les gardes-côtes d'abandonner leur traversée de la mort, ce qui a permis leur sauvetage in extremis. Reconduit à la station maritime de la façade Est du port d'Annaba, les 14 individus ont été soumis aux mesures d'usage, contrôle médical entre autres et ont été déférés hier même par-devant le magistrat instructeur, près le tribunal d'Annaba, qui, lors d'une audience, les a condamnés chacun à une amende de 20 000 DA. Il faut dire qu'au vu des bonnes conditions climatiques, caractérisant ces jours-ci le Bassin méditerranéen, la fièvre de l'émigration clandestine est appelée à s'en prendre aux jeunes, désireux de vivre sous les cieux d'une Europe secouée par l'islamophobie.