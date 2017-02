JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER Une association s'alarme des conséquences de la maladie

Par Ali TIRICHINE -

L'objectif principal est de réduire l'incidence de cette maladie d'ici à 2019.

A l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le cancer coïncidant avec le 4 février de chaque année, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme a établi un constat amer de la prise en charge des malades atteints du cancer. Elle met en avant la pénurie de médicaments vitaux, l'inégalité devant les soins et l'absence de radiothérapie. Il est considéré que les malades cancéreux vivent un véritable drame en Algérie malgré le fait que les pouvoirs publics contribuent chaque année avec 18 milliards de DA à l'amélioration de la prise en charge.

L'association avance quelques chiffres parlants car le cancer est la deuxième cause de mortalité en Algérie avec un pourcentage de 21%, derrière les maladies cardio-vasculaires avec un nombre de cancéreux estimé à 480.000. Il y a aussi 50.000 nouveaux cas de cancer recensés chaque année en Algérie, dont 1500 enfants (soit une moyenne de cinq nouveaux cas par heure enregistrés chez les adultes, et quatre nouveaux cas par jour chez les enfants). A côté de cela, il y a plus de 12.000 malades mourant chaque année faute de prise en charge adéquate et 70% des traitements effectués ne sont entamés qu'au stade avancé de la maladie. Selon le rapport de la Laddh transmis par Houari Kaddour, secrétaire national chargé des dossiers spécialisés, les principaux facteurs de risque des différents types de cancer en Algérie sont l'emballage de l'eau minérale, de limonade et de lait en sachet.

C'est aussi le cas lorsqu'il y a vente de la viande blanche sans attendre l'élimination de la toxine de médicaments et la pollution avec les pesticides utilisés abusivement dans les cultures agricoles ou encore le tabagisme aggravé par la prolifération du faux tabac (produits de malfaçons). Parmi les recommandations de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme figurent l'amélioration des campagnes de communication et de dépistage précoce de la maladie et l'amélioration de la prise en charge sanitaire du cancéreux tout en assurant une formation supplémentaire au profit des médecins généralistes qui prennent en charge les cancéreux, au niveau local.

Il s'agit aussi d'appliquer le plan de lutte contre le cancer. A ce propos, les capacités de prise en charge en matière de radiothérapie des personnes atteintes de cancer ont été multipliées avec l'existence désormais de 25 accélérateurs fonctionnels dans le secteur public, a affirmé jeudi le président de l'Association algérienne d'oncologie médicale, le Pr Kamel Bouzid.

Promettant de multiplier davantage en 2017 les capacités fonctionnelles de la radiothérapie avec l'acquisition de trois ou quatre nouveaux accélérateurs, le Pr Bouzid a relevé qu'il y a un secteur privé qui se développe de plus en plus.

Il a estimé, dans ce sens, que ce n'est pas suffisant, mais «on sent visiblement que la pression a sensiblement diminué», faisant remarquer que les délais de rendez-vous dans les nouveaux centres ne dépassent pas les 15 jours. S'agissant de l'évaluation du plan national anticancer (2015-2019), il a souligné que des progrès réels ont été réalisés, précisant que l'objectif principal est de réduire l'incidence d'ici à 2019. «Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre cet objectif de façon à lancer le 2e plan national anticancer 2020-2024», a-t-il assuré.