MAIRE D'EL KSEUR-MOUVEMENT ASSOCIATIF Le torchon brûle

Par Arezki SLIMANI -

La jeunesse ne sait plus à quel saint se vouer.

Les associations sportives, sociales et culturelles activant sur le territoire de la commune d'El Kseur sont mécontentes des «agissements négatifs, tendancieux et non conformes aux campagnes et promesses électorales» de l'ensemble des élus de l'Assemblée populaire communale d'El Kseur et à leur tête le président de l'APC. Le maire est accusé de «création tendancieuse de nouvelles associations (dans le cadre de la loi 06/12) pour des raisons partisanes et familiales.

Il est également accusé d'être derrière le «retard considérable et injustifié dans le renouvellement des agréments des associations déjà en activité», tout comme de «l'exclusion et privation des associations de volley-ball de la subvention de l'année 2015». La répartition des subventions de l'exercice 2016 s'est faite selon la déclaration des associations «sans aucune délibération». Alors l'exercice 2016 est déjà clôturé, l'ensemble des associations seront inévitablement privées de subventions.

Ce qui induira une baisse considérable de l'activité de certaines d'entre elles et provoquera la disparition pure et simple d'autres. «Le harcèlement continu et le blocage incompréhensible des activités des associations et l'abus d'autorité affiché a leur encontre», sont d'autres griefs portés à l'endroit de l'exécutif communal. Dans sa déclaration, le mouvement associatif dénonce «la mise inexpliquée à la disposition de la DJS de Béjaïa d'un délégué sportif compétent mis au service de la jeunesse d'El Kseur», privant ainsi «les jeunes d'El Kseur d'une compétence avérée dans le domaine sportif». Devant cette situation alarmante, les autorités locales, de wilaya et nationales sont interpellées pour mettre fin à «ce calvaire préjudiciable commis par l'APC d'El-Kseur à l'encontre de la jeunesse locale». Une jeunesse qui ne sait plus à quel saint se vouer.