LUTTE ANTITERRORISTE ET SÉCURISATION DES FRONTIÈRES L'ANP toujours au front

Par Ikram GHIOUA -

Les éléments de l'ANP ont découvert et détruit 46 casemates pour terroristes, récupéré 23 armes de type kalachnikov.

Après la saisie d'un véritable arsenal de guerre et d'importantes quantités de munitions, l'Armée nationale populaire assène un coup dur aux groupes terroristes qui s'aventurent encore à faire peser la menace dans le pays. Pas moins de cinq terroristes ont été abattus et cinq autres arrêtés par les forces de l'ANP, durant le mois de janvier.

Dans un communiqué transmis à notre rédaction, le ministère de la Défense nationale souligne: «Outre la découverte des corps de deux terroristes, les éléments de l'ANP ont procédé, durant le mois de janvier, à l'arrestation de 28 éléments de soutien aux groupes terroristes et à la destruction de casemates pour terroristes et des quantités importantes de munitions ont été saisies».

Le MDN souligne dans son communiqué. «Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la sécurisation des frontières et la lutte contre le crime organisé, les éléments de l'ANP ont découvert et détruit 46 casemates pour terroristes, récupéré 23 armes de type Kalachnikov, 39 fusils de différents types, 52 caisses de munitions, cinq caches de munitions, 1 599 balles de différents calibres, quatre roquettes, deux lance- roquettes, deux mortiers, outre l'arrestation d'un trafiquant d'armes et la découverte et la destruction de 36 bombes de confection artisanale, selon la même source».

Le MDN rapporte également que des détachements de l'Armée nationale populaire «ont découvert et détruit deux ateliers de fabrication d'explosifs et quatre canons de confection artisanale».

La même source ajoute que «l'ANP a également détruit 0,15 kg de dynamite et récupéré sept téléphones satellitaires».

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, le MDN précise que «des détachements de l'ANP ont arrêté 50 narcotrafiquants et saisi 58,53 quintaux de kif traité, 13 422 comprimés psychotropes et 0,3 kg de cocaïne».

En termes de lutte contre la contrebande, l'ANP a arrêté «128 contrebandiers et 1 301 immigrants irréguliers ont été arrêtés, neuf autres ont été secourus en mer et une tentative de contrebande de 87 666 litres de carburant a été mise en échec.

L'ANP a également mis en échec l'acheminement de 99 tonnes de denrées alimentaires et 200,8 quintaux de tabac ont été interceptés ainsi qu'un véhicule tout-terrain, 71 groupes électrogènes, 64 marteaux-piqueurs, 93 détecteurs de métaux et neuf jumelles ont été saisis». Durant ce mois de janvier, l'Armée nationale populaire s'est aussi engagée avec les populations qui ont été isolées par la neige en leur portant secours.

L'armée algérienne est présente sur tous les fronts.

Lutte antiterroriste, lutte contre les trafiquants de drogue et d'armes, la contrebande et la sécurisation des frontières, mais n'oublie certainement pas son rôle humanitaire. Aguerrie et engagée, l'ANP ne manque pas d'honorer son serment avec détermination, prouvant à chaque fois ses grandes compétences.

L'intégrité et la sécurité du territoire et des citoyens sont ainsi une profession de foi pour laquelle ces milliers de jeunes se battent et se défendent avec conviction.