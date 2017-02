ESTIMANT QUE L'OPPORTUNITÉ EST PROFITABLE Les logements LPP intéressent des banques

Par Madjid BERKANE -

Certaines banques (islamiques) semblent avoir trouvé une solution pour le retard qu'accuse la réalisation des projets de logements.

En effet, et selon des sources bien informées auprès du ministère de l'Habitat, de nombreuses banques auraient sollicité le ministère pour l'achat sur plan de logements promotionnels publics (LPP), afin de les revendre ensuite aux Algériens.

Les banques avaient motivé leurs demandes, ajoutent nos sources, par le souci d'en finir avec le retard qu'accusent ces programmes, et ce, dans la mesure où elles se disent prêtes à s'acquitter de la totalité du montant en une seule fois, contrairement aux particuliers.

En échange, elles bénéficient d'une marge bénéficiaire appréciable. Mohamed Seddik Hafid, membre du conseil d'administration de la banque El Baraka, l'une des banques intéressées par cette opportunité, a fait savoir dans une déclaration au site électronique du journal Echourouk que la banque El Baraka accordait un grand intérêt aux crédits immobiliers et proposait le plus souvent des modes de financement halal, conformément aux pratiques islamiques. «Nous avons demandé au ministère de l'Habitat d'acheter un quota de logements LPP.

Nous attendons une réponse pour entamer l'opération.

Nous sommes prêts à payer au Trésor public la totalité du prix des logements en une seule fois et les revendre ensuite aux citoyens avec une certaine marge bénéficiaire», a -t-il indiqué.

A cet effet, il a fait remarquer que sa banque s'apprête à accorder à ses clients, en 2017, des prêts immobiliers à 180 milliards de centimes, rappelant que le taux de bénéfice est de 7%. Cela intervient dans un contexte où le gouvernement s'emploie au parachèvement des projets de logements de type «LPP».