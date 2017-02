L'ASSAILLANT CIBLAIT DES SOLDATS Attaque à la machette au coeur de Paris

Par Massiva ZEHRAOUI -

Un soldat français a ouvert le feu sur un homme armé hier aux alentours de 10 h du matin au Carrousel du Louvre à Paris.

Les faits se sont déroulés sur l'escalier qui descend vers cette galerie donnant accès au musée du Louvre qui est un lieu très fréquenté par les touristes. Un homme qui portait «deux sacs à dos» et qui était muni d'une machette s'est précipité sur quatre militaires de la force sentinelle en proférant des menaces et en criant «Allah Akbar», a indiqué le préfet de police de Paris, Michel Cadot à la presse.

Le militaire a riposté en tirant sur l'assaillant cinq balles qui l'ont grièvement blessé au ventre.

Le militaire agressé a été légèrement blessé tandis que l'assaillant a été «blessé au ventre», a-t-il précisé. «Après vérification du contenu des deux sacs qu'il avait sur le dos, nous avons constaté qu'il n'y avait pas d'explosifs» a-t-il encore dit. Le public qui se trouvait au musée au moment de l'attaque, environ 250 personnes, a été maintenu à distance et confiné dans une partie du musée, sécurisée» a indiqué M.Cadot.

Selon le préfet de police, «il s'agit d'une attaque d'une personne qui avait une volonté d'agresser, évidemment, qui était directement menaçante et qui proférait des propos laissant penser qu'elle souhaitait le faire dans un cadre terroriste».

Pour le Premier ministre Bernard Cazeneuve, il s'agit bel et bien d'une agression à «caractère terroriste». Cette attaque intervient à une période marquée par la menace terroriste élevée en France.

Ce pays a été la cible d'une série d'attaques terroristes depuis plus de deux ans, notamment depuis l'intervention militaire française en Syrie.

Ce n'est pas la première fois que ce corps fait l'objet d'une attaque terroriste; plus récemment, en avril 2016, un militaire sentinelle a été légèrement blessé au cutter en gare de Strasbourg, son agresseur avait été arrêté un mois plus tard. En 2015, trois militaires en faction avaient été agressés à l'arme blanche à Nice, devant un centre communautaire juif.