TRAFIC D'ARMES Sept fusils de chasse saisis à Tébessa

Par Wahida BAHRI -

Les services de sécurité de la wilaya de Tébessa sont parvenus à mettre fin aux activités d'un trafiquant d'armes, apprend-on de source sécuritaire.

L'opération accomplie dans la soirée de mardi à mercredi dernier s'est soldée par la saisie de sept fusils de chasses à Bir El Ater.

A l'origine de cette opération, l'implication citoyenne, selon notre source, qui selon elle, les informations parvenues aux services de sécurité, ont fait état de l'activité du prévenu dans la contrebande d'armes et de munitions, depuis le relief frontalier entre la Tunisie et Tébessa.

Placées sous la loupe des services de sécurité, les investigations ont abouti à débusquer le mis en cause, un quinquagénaire, en flagrant délit de possession de sept fusils de chasse, a fait savoir notre source.