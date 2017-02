VICTIMES DU MONOXYDE DE CARBONE Quatre personnes décédent à Annaba

Par Wahida BAHRI -

Après le terrorisme routier, c'est le monoxyde de carbone qui se place en deuxième position après les accidents de la route.

En effet, quatre personnes, deux jeunes filles et deux jeunes hommes ont été décimés avant-hier, par le monoxyde de carbone, au niveau de la côte annabie, selon une source de la Protection civile. Les deux couples ont été découverts inertes, avant -hier, dans deux cabanons au niveau de Toche, après avoir inhalé du monoxyde de carbone, a précisé la même source. Selon les précisions apportées par cette dernière, les deux premiers corps, celui d'un jeune homme de 28 ans originaire d'Annaba et celui d'une étudiante âgée de 22 ans, originaire de Souarakh, wilaya d'El Tarf, ont été découverts à 14 heures dans un studio. Les mêmes services ont eu à intervenir aux environs de 18 heures, dans une opération similaire, le même jour et sur le même site, pour acheminer deux corps d'un autre couple, a fait savoir notre source. En précisant que le constat a fait état de la découverte sans vie d'un jeune homme de 33 ans d'Annaba et d'une autre étudiante, 22 ans, originaire de Khenchela. Acheminés vers la morgue du CHU Ibn Rochd d'Annaba, les corps des quatre victimes subiront une autopsie pour déterminer l'heure du décès. Par ailleurs, une information judiciaire a été ouverte par les services de sécurité, la Gendarmerie nationale, du fait que les deux drames sont survenus dans sa circonscription de compétence, pour déterminer les raisons du drame, mais surtout pour connaître les propriétaires des studios, dans lesquels deux couples ont été décimés par le monoxyde de carbone. Ainsi, selon certaines informations, le décès des quatre victimes serait dû aux chauffe-bains des deux studios, lieux du drame. D'où l'asphyxie au monoxyde de carbone qui renforce la thèse de la défectuosité de ses équipements domestiques. Ce matériel, devenu une autre source de pertes humaines au sein d'une absence de contrôle rigoureux de ces équipements contrefaites, faisant ainsi du monoxyde de carbone une autre forme de terrorisme.

En témoignent les chiffres enregistrés rien que pour le mois de janvier écoulé, où pas moins de 41 personnes ont péri par asphyxie au monoxyde de carbone, pendant que 683 autres ont été sauvées in extrémis durant le méme période. Un bilan national pour lequel la wilaya d'Annaba affiche un nombre de 21 cas, dont six décès.