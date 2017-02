Top départ!

Par Zouhir MEBARKI -

C'est parti! Le président de la République a signé, jeudi dernier, le décret portant convocation du corps électoral pour l'élection des députés le jeudi 4 mai prochain. Durant 3 mois (temps réglementaire), les partis politiques et les candidats indépendants vont devoir étaler toutes leurs capacités à séduire les électeurs. La compétition ne sera pas facile. Si la participation des formations politiques est totale et si celle des candidats indépendants a toutes les chances d'être très importante, celle des électeurs reste conditionnée par le travail, sur le terrain, des candidats et des partis. L'Etat, pour sa part, a tout fait pour donner le maximum de garanties, inédites jusque-là, pour que les élections, toutes les élections, ne soient jamais plus entachées d'irrégularités. La mesure phare est, après la nouvelle Constitution de février 2016, la Haute Instance indépendante de surveillance des élections (Hiise). Composée de 410 membres à parité égale entre des magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature et des compétences nationales issues de la société civile. Cette institution dispose de l'indépendance et des pouvoirs nécessaires pour être un véritable «gendarme» des élections. Avant, pendant et jusqu'à la proclamation des résultats. Ce qui n'exclut pas le travail de surveillance et de contrôle dévolu aux candidats et aux formations politiques. Notamment le jour du scrutin. Mais avant le bâton, il y a la carotte oserait-on dire. Les candidats ont un mois, à partir de jeudi dernier, pour déposer leurs dossiers. Trois cas de figure sont prévus. Il s'agit des candidats de partis ayant obtenu plus de 4% des voix lors des législatives précédentes. Pour les candidats des partis qui n'ont pas participé aux législatives précédentes soit volontairement, soit parce qu'ils n'existaient pas encore, il leur suffira de recueillir 50 signatures d'électeurs pour chaque siège à pourvoir. Ce nombre de signatures passe à 250 électeurs pour les listes indépendantes. Dans les deux cas, ce n'est pas l'escalade de l'Himalaya. Trouver 50 ou même 250 signatures dans un «bassin» de plus de 22 millions d'électeurs, ne doit pas être très compliqué pour ceux qui aspirent à faire partie de la représentation nationale. Ceci dit, il ne faudrait pas que les candidats pensent qu'ils sont dispensés de «veiller au grain» et tout attendre de la Hiise. Le «gendarme» est là pour être sollicité par ceux qui se sentent lésés. Malgré le dispositif et le maillage qu'il compte mettre en place contre les différentes formes d'irrégularités, il n'a pas de «boule de cristal». Il n'est pas interdit de solliciter son intervention. La vieille recette qui consiste à crier systématiquement à la fraude après un mauvais score devient caduque à l'ère du numérique. Toutefois et si la fraude est vaincue avec toutes ces nouvelles mesures, le seul souci qui reste est la participation massive des électeurs. Le déficit de confiance est réel. Le combler est de la seule responsabilité des partis. L'absentéisme parlementaire (dans l'hémicycle et dans les circonscriptions), c'est la faute à qui?