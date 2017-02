ALGÉRIE - QATAR Place aux affaires

Le Qatar et l'Algérie intensifient leurs échanges diplomatiques afin de booster leur coopération.

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel, a été reçu, mercredi à Doha, par le Premier ministre et ministre de l'Intérieur qatari, El Cheikh Abdallah Bin Nasser Al Thani, avec lequel il a procédé à un échange de vues sur l'état de la coopération bilatérale, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette visite a été une occasion pour Abdelkader Messahel d'aborder avec El Cheikh Abdallah, notamment «la mise en oeuvre des projets de coopération entre les deux pays, retenus par la 5ème session de la Grande commission mixte bilatérale de coopération algéro-qatarie», précise-t-on de même source.

Cet entretien s'est également articulé autour «des préparatifs liés à la prochaine session de la commission mixte algéro-qatarie qui doit se tenir courant 2017 en Algérie». «Les questions régionales d'intérêt commun, notamment la situation en Libye, ont également été évoquées au cours de cette rencontre», conclut le communiqué.

Pour rappel, lors de la 5ème session de la Grande commission mixte algéro-qatarie, tenue en 2014 à Doha présidée par Abdelmalek Sellal, les deux pays ont procédé à la signature de 13 documents (convention, mémorandums d'entente et programmes exécutifs) concernant plusieurs secteurs dont la communication, le tourisme, les sports, la jeunesse, l'éducation, l'enseignement supérieur et la pêche. Il est question notamment d'«un programme exécutif dans le domaine du tourisme, le premier du genre entre les deux pays, ainsi que les deuxièmes programmes exécutifs des accords de coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports». Dans le domaine de l'éducation, le Qatar et l'Algérie ont signé «le quatrième programme exécutif de coopération dans le domaine de l'éducation et des sciences» et «le premier programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur». Au plan culturel, il a été procédé à la signature du «deuxième programme exécutif dans le domaine culturel de la convention de coopération culturelle et artistique», par la signature d'un «protocole de jumelage entre les bibliothèques nationales des deux pays» et «d'un mémorandum d'entente dans le domaine des ressources hydriques». Bien d'autres secteurs ont été concernés par la signature de la convention entre les deux pays, notamment les ressources halieutiques, les secteurs administratif et douanier, la protection du consommateur, le contrôle économique et la lutte contre la fraude commerciale, etc. Ainsi, la coopération algéro-qatarie en plus des grand projets structurants comme celui de Bellara et celui conclu avec Menal et Asmidal pour la production d'acide nitrique, de nitrate d'ammonium et d'engrais azotés d'un coût global de deux milliards de dollars, bien d'autres projets, petits moyens et grands, sont en train de se mettre en place.