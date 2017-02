CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE D'OUED FALLI Enfin une centrale de traitement

C'est enfin la fin du calvaire. La bonne nouvelle a été annoncée ce jeudi lors du forum de Radio Tizi Ouzou. Le CET d'Oued Fali va enfin être doté d'une centrale de traitement des lexiviats. Cette émission qui recevait le directeur de l'Agence nationale des déchets (AND) Karim Ouamane a été l'occasion de mettre en lumière beaucoup de questions en rapport avec la gestion de l'environnement dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Ainsi, beaucoup d'informations ont été révélées par l'invité de l'émission animée par Salem Kheloui en compagnie de la presse écrite locale, des universitaires et des responsables des secteurs de l'environnement, ainsi que les entreprises privées activant dans le domaine de la collecte des déchets. Toutefois, la nouvelle attendue avec impatience a donc concerné l'actualité locale alimentée ces derniers jours par les dommages causés par les averses au centre d'enfouissement technique d'Oued Falli. En effet, l'orateur a tenu d'abord à rassurer quant aux dommages qui ne seraient pas, selon lui, aussi fâcheux pour l'environnement et que des travaux sont en cours pour réparer les parties touchées par l'affaissement. Aussi, l'invité du forum de Radio Tizi Ouzou qui commence vraiment à s'imposer par l'audimat le plus nombreux a annoncé que le ministre à lancé l'opération d'acquisition d'une centrale de traitement des lexiviats au profit du CET d'Oued Fali.

Par ailleurs, l'orateur répondant aux nombreuses questions de la presse locale que le talentueux animateur de Radio Tizi a su répartir avec doigté fera un tour complet du secteur de l'environnement dans la wilaya. Ouamane Karim annoncera également l'installation, au courant de la semaine prochaine, de la première antenne de l'AND dans la wilaya de Tizi Ouzou. Pour lui, aujourd'hui, on doit passer à une autre façon de considérer et de gérer les déchets qui sont une richesse. Dans cet ordre d'idées, l'orateur dira que les CET ne sont pas la partie principale de la gestion des déchets mais juste un maillon d'une chaîne beaucoup lus grande. Pour l'invité de la ville des Genêts, le CET à l'état normal, n'accueille que les déchets que la technologie ne peut pas transformer. Aussi pour passer à ce stade, l'orateur affirmera qu'il faudra d'abord que le générateur, c'est-à-dire le citoyen, collabore.

Sur un autre chapitre, abordant le volet économique des déchets, l'orateur affirmera que l'Algérie produit annuellement près de 20 millions de tonnes de déchets dont 12 millions concernent les déchets pouvant être récupérés actuellement. Ce grand marché génère, rien que pour la wilaya de Tizi Ouzou, 2 milliards de dinars annuellement d'où son importance pour les investisseurs.

Par ailleurs, face aux questions de la presse locale et des universitaires présents au forum, l'orateur préconisera de mettre à profit tous les atouts de la wilaya de Tizi-Ouzou, essentiellement les recherches universitaires, à l'instar des travaux de Arezki Chenane, enseignant à Science Po de l'université de Tizi Ouzou ainsi que M.Moussouni. La nouvelle stratégie à mettre en place pour gérer le secteur des déchets n'est pas chose aisée, car l'environnement n'est pas fortement ancré dans notre culture urbaine, malgré la demande croissante des citoyens. A titre illustratif, l'orateur citera des chiffres éloquents pour baliser le long chemin qui reste à parcourir. Ainsi, il fera connaître que 65% des déchets sont produits dans uniquement 4% du territoire national.