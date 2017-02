ALGÉRIENS TUÉS DANS L'ATTENTAT AU QUÉBEC Les dépouilles mortelles arrivent aujourd'hui à Alger

Par Madjid BERKANE -

Moment de recueillement sur la dépouille des victimes de la part des officiels canadiens

Les cercueils des défunts seront accueillis à leur arrivée par les autorités officielles du pays, leurs familles et leurs proches.

C'est aujourd'hui que les dépouilles mortelles des deux Algériens tués lors de l'attentat contre une mosquée au Québec le 29 janvier dernier, arriveront à l'aéroport Houari Boumediene d'Alger. Elles seront accueillies à leur arrivée par les autorités officielles du pays, leurs familles et les proches. Après quoi, les dépouilles mortelles seront transférées à leur wilaya d'origine (Béjaïa en l'occurrence) pour être enterrées auprès des leurs. C'est ce que nous avons appris hier auprès d'une source concordante auprès du ministère des Affaires étrangères. L'opération de rapatriement que les autorités algériennes ont prise totalement en charge, a été décidée, pour rappel, «par les familles des victimes en coordination avec l'ambassadeur d'Algérie à Ottawa et le consul général à Montréal, qui leur ont rendu visite à Québec pour leur présenter les condoléances au nom du gouvernement et du peuple algériens et les assurer de la sympathie et de la solidarité de l'ensemble de leurs compatriotes établis au Canada», a déclaré avant- hier le porte -parole du ministère des Affaires étrangères Abdelaziz Benali Cherif à l'APS, soulignant que toutes les dispositions nécessaires pour leur transfert «ont été prises».

Les deux victimes algériennes, en l'occurrence Abdelkrim Hassen (41 ans) et Khaled Belkacemi (60ans) ont été tuées, pour rappel, alors qu'elles venaient de sortir de la mosquée de Québec après avoir effectué la prière d'El Icha. Elles ont trouvé la mort aux cotés de quatre autres victimes suite à la fusillade provoquée par un jeune étudiant canadien aux idées antimusulmans. Khaled Belkacemi était professeur en génie alimentaire à la faculté des sciences de l'agriculture de l'université de Laval (Québec.), tandis que Abdelkrim Hassen était informaticien, il travaillait dans un ministère du gouvernement au Québec comme analyste-programmeur. L'attentat du Québec a suscité un large mouvement d'indignation dans le monde. L'Algérie l'a énergiquement dénoncé. «Cette agression innommable montre que les musulmans sont encore une fois ciblés par les terroristes qui ne peuvent être associés à aucune cause, religion ou foi. De par cet acte, ils tentent vainement de déstabiliser les sociétés et de porter atteinte à leur cohésion, leur diversité et à la cohabitation pacifique des religions et des cultures», a encore précisé le porte-parole du MAE, Abdelaziz Benali Cherif.«Face à cette nouvelle manifestation du mépris de la sacralité de la vie humaine, nous exprimons notre solidarité avec le gouvernement et le peuple canadiens et présentons nos condoléances aux familles des victimes», a-t-il ajouté.«Nous réitérons notre ferme condamnation du terrorisme et notre engagement à poursuivre les efforts visant à mettre en place les synergies nécessaires au plan international pour la prévention et l'élimination de ce phénomène», a conclu le porte-parole du MAE.