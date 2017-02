LE CHIISME, L'AHMADYYSME ET LE MESSIANISME EN ALGÉRIE Le rite malékite bousculé

Prémunir nos mosquées des rites venus d'ailleurs

La menace sectaire se fait de plus en plus sentir en Algérie, d'où l'impératif d'implication des acteurs concernés.

C'est là l'objectif de la rencontre organisée la semaine écoulée, par la direction des affaires religieuses de la wilaya de Constantine, qui a regroupé un grand nombre de professeurs universitaires et de chercheurs. Ces derniers, se sont penchés sur l'impérative unification du discours religieux, mais surtout la constitutionnalisation du rite malékite, en tant que référent religieux de la société algérienne. Cette dernière, devenue, champ favorable à la propagation d'idées et de croyances sectaires, l'ahmadyysme et le chiisme entre autres. Ces nouvelles croyances mécréantes destructives de la foi musulmane de la société algérienne ne sont autres que des complots ourdis contre le pays.

Une intime conviction faisant l'unanimité des participants qui, à travers toutes leurs interventions ont appelé à l'impérative constitutionnalisation du rite malékite. Ce qui ne signifie pas pour autant et selon les participants, à excommunier ceux qui appartiennent aux autres rites, dont les préceptes sont basés sur le Saint Coran et la Sunna. concernant l'apparition du phénomène sectaire en Algérie, les participants se sont accordés à dire que l'ouverture massive et effrénée sur les nouvelles technologies, l'Internet en l'occurrence, est le principal facteur de la propagation de ces maux antireligieux.

Sur ce dernier, GH. M,professeur à l'université islamique Emir Abdelkader de Constantine, contacté par téléphone, explique:

«L'Internet avec sa multitude de médias est une forme de terrorisme utilisée par un lobby anti-islam, oeuvrant à frapper en plein coeur la référence religieuse dans les pays arabo-musulmans, l'Algérie entre autres», en ajoutant que: «l'usage ouvert et incontrôlé de cet espace virtuel, a su se frayer un passage au sein de la société algérienne, en l'absence d'une réelle prise en charge religieuse en matière d'union de croyance et spiritualité de la société algérienne.» Dans ce sens l'homme tout autant que les participants ont, tout le long de la rencontre, mis en exergue le rôle du référent religieux pour contenir la société, en mettant l'accent sur le rôle des zaouïas et mosquées dans la préservation de la référence religieuse. Deux acteurs indissociables pour contenir et prendre en charge religieusement la société et éviter qu'elle ne se fonde dans la sphère des idées désoeuvrées et mécréantes.

Ces dernières sont la conséquence directe de la propagation des mouvements sectaires, aux dessous de complots ourdis par les Occidentaux-sionistes. Face à ce nouveau mode opératoire de déstabilisation religieuse, la demande de constitutionnalisation du rite malékite, est issue de son enracinement des siècles durant au sein de la société algérienne, ce qui impose l'impératif dudit rite en tant que référent religieux de l'Etat algérien, à travers une officialisation dans la Constitution.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l'esprit extrémiste et les nébuleuses sectaires en Algérie, les actions se multiplient et s'intensifient à travers plusieurs wilayas, M'sila entre autres où l'académie de la société civile a organisé avant-hier, un séminaire national sur le «rôle des zaouïas et mosquées dans la préservation du référent religieux». Une rencontre coïncidant avec la visite d'inspection à son secteur de Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et des Waqfs.

La rencontre a été l'occasion pour le commis de l'Etat de rappeler que «toute atteinte à la référence religieuse, principale pilier de l'unité du peuple algérien, signifie une atteinte à l'unité de l'Algérie». Mohamed Aïssa a affirmé que l'Algérie est consciente du plan visant à ébranler le pays, à travers le confessionnalisme et le sectarisme, pour alimenter une gangrène ethnique étrangère à l'esprit algérien. Situation à laquelle pare l'Etat en mobilisant toutes les forces pour y faire face. Dans ce sens, le responsable du département religieux a mis en exergue le rôle vital des mosquées et des zaouïas, dans la lutte contre le phénomène sectaire.