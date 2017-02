ELLES ONT ÉTÉ ARRÊTÉES À BOUMERDÈS Des Françaises soupçonnées d'activer pour Daesh

Par Walid AÏT SAÏD -

Les femmes, une autre source de recrutement de Daesh

Les deux jeunes femmes, qui sont Françaises de souche, s'étaient fondues dans la masse et leurs origines leur avaient permis d'activer en toute discrétion, notamment sur les réseaux sociaux.

Daesh ne manque pas de machiavélisme pour tenter de s'infiltrer en Algérie! Le groupe terroriste est allé même jusqu'à installer des ressortissantes françaises en Algérie pour faire son apologie.

En effet, «deux Françaises ont été arrêtées, mardi dernier, à Boumerdès pour appartenance à un groupe terroriste», révèlent des sources concordantes.

Ces deux mères de familles, l'une de trois enfants et l'autre de cinq, sont mariées à des Algériens. Reconverties à l'islam, elles sont venues en Algérie avec leurs conjoints pour un séjour familial avant de s'y installer illégalement.

Le mari de l'une d'elles est en Irak où il a rejoint le groupe terroriste de l'Etat islamique.

Pendant ce temps, sa femme est restée au bled pour tenter d'embaucher de nouvelles recrues. Elle est âgée de 42 ans. Elle semble être la plus dangereuse des deux jeunes femmes. Elle a été mise sous mandat de dépôt à la prison d'El Harrach sur décision du magistrat instructeur près le tribunal de Boumerdès. Elle est poursuivie pour les chefs d'inculpation d'«appartenance à un groupe terroriste», «apologie du terrorisme» et «résidence illégale». La seconde jeune femme est, elle, âgée de 47 ans. Elle n'est pas sous mandat de dépôt, mais a été mise sous contrôle judiciaire pour «apologie du terrorisme» et «résidence illégale». Elles ont toutes deux été interpellées par les éléments de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) alors qu'elles se trouvaient aux domiciles de leurs maris dans le quartier résidentiel «Foes» de Boumerdès.

La vigilance des services de sécurité aura donc permis de découvrir le pot aux roses. Les deux jeunes femmes qui sont Françaises de souche s'était fondues dans la masse et leurs origines leur avaient permis d'activer en toute discrétion, notamment sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, leurs ordinateurs et leurs téléphones portables saisis par les enquêteurs, ont été riches en informations. Ils contenaient non seulement les preuves de leurs crimes, mais cela va aider les enquêteurs à remonter la filière terroriste qu'elles tentaient de mettre en place. Le quotidien El Watan révèle à ce propos que six autres individus (des Algériens) ont été arrêtés ces derniers jours à Boudouaou, à sept km à l'ouest de Boumerdès. Ils ont été écroués pour «appartenance à un groupe terroriste» et «apologie du terrorisme». Il est vrai que Daesh n'arrive pas à s'implanter en Algérie, du fait que le pays a déjà tant souffert du fanatisme islamiste, mais ces arrestations montrent que le pays n'est pas à l'abri. On est dans l'oeil du cyclone de ces terroristes autoproclamés Etat islamique, qui feront tout pour déstabiliser cet îlot de paix qu'est l'Algérie...