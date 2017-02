VENTS FORTS SUR PLUSIEURS WILAYAS DU PAYS À PARTIR DE DIMANCHE Après les pluies...des vents forts

Par Abdelkrim AMARNI -

Après quelques jours d'accalmie suite aux fortes chutes de pluie et de neige qui se sont abattues ces derniers jours sur tout le nord du pays et bien au-delà vers le sud sur les régions pré-sahariennes, voilà que sont annoncés des vents violents qui souffleront sur plusieurs wilayas de l'Est, de l'Ouest et du Centre du pays, à partir de ce matin, a indiqué hier un bulletin météorologique spécial (BMS). Ces vents, forts d'une vitesse de 60 à 70 km/h, atteindront ou dépasseront localement 80 km/h. Ainsi, la validité de ce BMS de l'Office national de météorologie (ONM) court d'aujourd'hui 9 heures à lundi 21 heures pour les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Sidi Bel Abbès, Mascara, Saïda, Mostaganem, Relizane et Tiaret.

Par ailleurs, ces vents forts continueront à souffler sur les wilayas de Chlef, Tipasa, Aïn Defla, Tissemsilt, Médéa, Blida, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou et Bouira, de dimanche 9 heures, jusqu'à lundi à 15 heures.

Quant aux wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba El Taref, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi,

Khenchela, Batna, Tébessas, M'sila et Biskra, ce même BMS demeure valide de dimanche à 12 heures, à mardi à 00 heure, selon les prévisions de l'ONM.