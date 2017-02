TIZI OUZOU Un étudiant assassiné

Par Aomar MOHELLEBI -

Un étudiant, âgé de 21 ans, a été tué, avec une arme blanche, dans la nuit de vendredi à samedi dernier. La victime a été d'abord agressée à l'arme blanche par deux jeunes devant le portail de la résidence universitaire garçons de Hasnaoua, non loin du lieudit «le fleuriste», à la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou. Il était environ 22h, quand la victime, qui se rendait chez elle dans une cité sise au lieudit la Tour, à la Nouvelle-Ville, a été surprise par deux jeunes qui l'ont agressée à l'aide d'une arme blanche, indiquent plusieurs sources concordantes.

La victime a été d'abord blessée grièvement. Transporté au service médico-chirurgical du Centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed, situé à cinq minutes du lieu du drame, le jeune étudiant, répondant aux initiales de H. Djamel, est décédé une heure après avoir subi l'agression mortelle. Jusqu'à hier, à 17h, les deux auteurs de ce meurtre n'ont pas encore été identifiés ou arrêtés. Ils étaient activement recherchés par les services de police de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou. Par ailleurs, le ou les mobiles de cette agression mortelle demeuraient encore inconnus, hier soir. On ne sait pas s'il s'agit d'un règlement de comptes ou juste d'une rixe ayant mal tourné ou encore d'une agression ayant pour objet de commettre un vol. L'enquête est en cours afin d'élucider ce drame qui a jeté l'émoi au sein de la population de la Nouvelle-Ville et de toute la ville de Tizi Ouzou.