AFFAIRE DE L'ASSASSINAT D'UN VIDEUR À BOULIMAT 17 personnes interpellées

Par Arezki SLIMANI -

La victime avait reçu plusieurs coups de couteau sur tout le corps avant que ses bourreaux ne la laissent pour morte.

L'affaire de l'assassinat du videur d'un établissement hôtelier clandestin à Boulimat connaît depuis hier un nouveau rebondissement à la faveur de l'interpellation et de la présentation devant le parquet de pas moins de 17 individus, dont huit ont été placés sous mandat de dépôt et neuf autres sous contrôle judiciaire. Près de 20 jours après, la Gendarmerie nationale vient de boucler une affaire qui a mis en émoi toute la population de la région de Béjaïa et plus particulièrement les clients de cette station balnéaire eu égard à tous les crimes et les agressions qui s'y produisent régulièrement. Avec célérité et après une enquête minutieuse, les éléments de la Gendarmerie nationale de Béjaïa ont rapidement progressé dans leur enquête en procédant au courant de la semaine écoulée à l'identification et l'arrestation des éléments du groupe pour les présenter jeudi dernier par-devant le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa. Les 17 mis en cause devront répondre de leur gestion dans un procès qui se tiendra prochainement. Les faits remontent à la mi-janvier lorsque la coquette station balnéaire de Boulimat défraya une nouvelle fois la chronique en mode tragique. Un videur, répondant aux initiales R.S. y avait été mortellement poignardé de plusieurs coups de couteau près de son lieu de travail, un bar cabaret, sans aucune existence légale tout comme d'ailleurs la majorité des établissements de cette région. Transférée par un fraudeur, la victime avait rendu l'âme à son arrivée aux urgences du CHU Khellil-Amrane, indiquait une source hospitalière. L'agression s'est produite au petit matin juste après la fermeture du cabaret. La victime, qui aurait été auteure d'une agression la veille contre un client de l'établissement, avait été la cible d'un renfort d'environ une vingtaine de personnes pour s'en être pris au videur dans un esprit de vengeance. Les agresseurs l'ont attendu sur la voie publique alors qu'il se rendait à une gargote du coin pour s'y restaurer. La victime avait reçu plusieurs coups de couteau sur tout le corps avant que ses bourreaux ne la laissent pour morte. Evacuée par un clandestin vers le CHU de Béjaïa, la victime rendra l'âme dès son admission aux urgences. Ce crime, qui n'est pas premier du genre, était survenu quelque temps après le coup de filet de la Gendarmerie nationale, minutieusement préparé dans un autre établissement avec au bout l'arrestation de 16 personnes, dont 12 femmes, âgées entre 22 et 39 ans. Cette opération avait permis aussi la récupération de 7 418 bouteilles d'alcool toutes marques et natures confondues (whisky, vin, vodka, Ricard...), soit l'équivalent de trois milliards de centimes et une somme d'argent d'environ 77,2 millions de centimes saisie dans les caisses de la discothèque, 1,5 g de cocaïne trouvé dans l'une des chambres du cabaret en question, des préservatifs, des pilules contraceptives... Pour rappel, un autre citoyen d'El Eulma a fait, la semaine dernière, l'objet d'une agression à l'arme blanche. Les braqueurs lui ont pris sa voiture et une somme d'argent d'un million de dinars. Cette nouvelle affaire n'est pas encore bouclée, croit-on savoir.