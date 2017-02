Le RND se met en branle

Par Wahib AïT OUAKLI -

«A la naissance de notre formation politique, on nous traitait de parti né avec les moustaches, aujourd'hui le RND roule ses moustaches», a affirmé Abdelhak Kazitani.

Le parti de Ouyahia, qui s'apprête à célébrer pompeusement son 20e anniversaire, s'empare d'importants espaces dans le cadre de sa précampagne qu'il a lancée. Il vient de franchir plusieurs pas dans la structuration de ses bases locales. Vendredi après-midi, le chef-lieu de la commune de Benfreha été le théâtre d'un imposant rassemblement animé conjointement par le sénateur et secrétaire général du bureau d'Oran, Abdelhak Kazitani et le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels Mohamed Mebarki. Les deux intervenants ne se sont pas trop employés en prononçant deux discours dans lesquels ils ont rendu d'abord hommage aux militants et militantes qui ont sacrifié leur jeunesse pour le parti et la patrie tout en parlant du RND qui a pris son envol.

C'est ce qu'a laissé entendre le sénateur Kazitani Abdelhak en affirmant qu'«à la naissance de notre formation politique, on nous traitait de parti né avec les moustaches». «Aujourd'hui, nous les roulons ces moustaches», a-t-il enchaîné expliquant que «nous célébrons nos 20 années». Le sénateur revient sur les différentes étapes dans lesquelles le RND a joué un rôle de premier ordre sur la scène politique nationale tout en l'enrichissant. Journaliste de formation, Abdelhak Kazitani ne s'est pas trop démené en prononçant son discours l'ornant par sa courtoisie habituelle sans verser dans les diatribes populistes ni vexantes ni complaisantes. Il a tout simplement axé son speech sur des faits et bilans de son parti sans omettre d'énumérer la présence inconditionnelle du Rassemblement national démocratique dans les grands événements ayant marqué le pays dans l'accompagnement de la concrétisation du programme du président de la République. «Notre parti est mobilisé à tout moment pour soutenir le programme du président de la République», a-t-il affirmé, ajoutant «le programme du président est prioritaire». «Il faut qu'on se protège», dira-t-il, tout en se référant aux recommandations du premier responsable du parti, Ahmed Ouyahia. «Nous appliquons fermement les recommandations du secrétaire général du RND», dira Kazitani avant de revenir au sujet d'actualité: les élections législatives et locales devant se tenir cette année. Le sénateur d'Oran placera la barre au niveau visé par la hiérarchie du parti de Ouyahia. Il dira en ce sens que «nous sommes à quelques encablures des législatives».

La foule, composée essentiellement de militants et sympathisants, est invitée par l'orateur à redoubler d'efforts. «2017 est l'année du Rassemblement national démocratique», a clamé Kazitani Abdelhak expliquant que ««nous sommes parmi les grandes puissances politiques du pays». «Nous devons conjuguer nos efforts pour affronter ces élections», a-t-il plaidé. De telles déclarations ne relèvent pas d'un simple fait du hasard. Le parti de Ouyahia a pactisé avec la réussite dans les élections dans lesquelles il a pris part. Les dernières sénatoriales ont propulsé davantage le RND sur le devant de la scène nationale en «distordant» ses adversaires, très précisément le vieux parti lui arrachant le siège représentant la wilaya d'Oran au Sénat. Pour le secrétaire général du RND d'Oran, le ton est à se maintenir sur cette cadence, mais également à la vigilance et la prudence, tout en favorisant l'intérêt du parti au lieu de privilégier l'intérêt personnel. Ayant clôturé le bal des interventions, Mohamed Mebarki est revenu sur les assises principales du RND en affirmant que «notre politique a tiré ses principes fondamentaux du 1er Novembre». Conscient que le RND constitue une deuxième force politique sur la scène nationale, Mebarki a plaidé pour «le confortement de la position du parti cette année». Il revient sur le paysage politique qui esquisse l'actualité nationale à l'occasion des élections de cette année, Mohamed Mebarki dira que «des signes avant-coureurs indiquent la réussite des joutes électorales de 2017».

Il appuie sa thèse sur le fait que «toutes les formations actives prendront part aux élections». Mebarki n'a pas laissé l'occasion lui échapper pour trancher quant à sa candidature sur la liste du RND d'Oran. Il dira que «je suis et je reste militant ordinaire engagé à servir le parti, que je sois candidat ou pas».

«Idem pour mon camarade Kazitani», a-t-il ajouté. La rencontre de Benfreha a été bouclée par des hommages rendus à plusieurs militants du parti dont le défunt Fekane Bouziane, ayant été membre du groupe de légitime défense durant la tragédie nationale, et qui a été honoré à titre posthume.