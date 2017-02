LES DÉPOUILLES MORTELLES DES VICTIMES DE L'ATTENTAT DE QUÉBEC RAPATRIÉES HIER À ALGER Larmes et émotion à l'aéroport

Par Madjid BERKANE -

Arrivée des dépouilles mortelles sur le tarmac portées par les éléments de la Protection civile

Comme prévu, les dépouilles mortelles des deux victimes algériennes tuées dans l'attentat perpétré contre une mosquée au Québec, ont été rapatriées hier dans un vol d'Air-Algérie.

Il était 7h30 du matin quand Abdelaziz Benali-Cherif, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a invité les proches des victimes et les journalistes assis depuis quelque temps déjà dans le salon d'honneur de l'aéroport Houari-Boumediene, à se diriger au tarmac pour accueillir l'arrivée des cercueils des défunts. Main dans la main, épaule contre épaule, les proches des victimes parcourent l'étroit couloir donnant sur le tarmac; les journalistes leur emboîtent le pas. «S'il vous plaît, les proches des victimes se mettent d'un côté et les journalistes de l'autre», a lancé encore une fois Benali-Cherif. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ayant précédé les proches et les journalistes au tarmac pour s'occuper du débarquement des cercueils de l'avion et les mettre à bord de deux ambulances mobilisées à cet effet, deux groupes d'éléments de la Protection civile étaient déjà là sur le tarmac devant les ambulances attendant l'ordre de porter les cercueils des deux victimes et les déposer devant les proches et journalistes. En attendant, les caméramans et les photographes s'employèrent à installer leurs appareils. L'ordre donné, les éléments de la Protection civile ouvrirent les portières des deux ambulances. Par des gestes rapides et précis, les deux cercueils enveloppés du drapeau national furent levés et portés sur les épaules. Avec autant de précision et de délicatesse, les porteurs des cercueils avancèrent et déposèrent les dépouilles mortelles. Larmes aux yeux, les membres des familles des victimes et leurs proches s'approchent, tandis que les caméramans et photographes se précipitèrent de leur côté pour prendre des photos. «Excusez-nous, c'est peut -être incorrect de notre part, mais nous devons faire notre travail», s'adressait un confrère à un policier qui voulait l'empêcher de s'approcher davantage des cercueils. Ces moments de recueillement pour les uns et de précipitation et stress pour les autres durèrent un instant avant qu'ils ne soient interrompus par l'imam qui intervient et entame la lecture de la «Fatiha» à la mémoire des défunts suivie par des prières et des implorations. Après quoi, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Hassan Rebhi, invita les familles des victimes à rejoindre le salon d'honneur de l'aéroport pour permettre aux éléments de la Protection civile et les services de sécurité de transférer les dépouilles mortelles vers leurs demeures familiales. Quittant le salon d'honneur, les familles des victimes et les journalistes à leur tête cette fois-ci le SG du ministère des Affaires étrangères, déclarera: «Sachez que vos défunts parents sont aussi ceux de toute l'Algérie et que cette dernière les pleure autant que vous», s'est adressé ainsi Hassen Rebhi aux familles des victimes, en ajoutant que Abdelkrim Hassane et Khaled Belkacemi s'ajouteront aux martyrs de l'Algérie. Le plus important pour le secrétaire général du MAE, est que cet événement douloureux servira de leçon à la communauté algérienne établie à l'étranger, afin de faire preuve davantage de vigilance et de solidarité dans le futur. «Je voudrais aussi profiter de cet événement pour appeler la communauté internationale à s'unir et lutter en rangs serrés contre le phénomène de terrorisme et de l'islamophobie dans le but de réunir les conditions de coexistence entre les peuples et les nations pour le bien de l'humanité», a ajouté. Hassen Rebhi n'as pas manqué de souligner la solidarité des autorités québécoises envers ces victimes algériennes. Par ailleurs, en approchant l'épouse de Khaled Belkacemi, pour nous parler de son époux, celle-ci, a souligné le fait que le défunt avait l'habitude de se rendre à la mosquée. «Notre maison étant proche de la mosquée. Khaled tenait toujours à la prière collective.» Khaled Belkacemi, qui était enseignant-chercheur de son état à l'université de Québec, «était estimé et aimé de tous» a ajouté Mme Belkacemi difficilement sous l'émotion. Le frère Abdelaziz, qui s'est dit terrassé par le décès, a tenu à témoigner que son frère aîné avait été exemplaire durant toute sa vie. «En dépit de son niveau d'instruction très élevé, il était resté toujours modeste, généreux et pieux. Il a toujours porté l'Algérie en son coeur», indiqua-t-il. Approché pour sa part par les journalistes, le cousin de Abdelkrim Hassane, a dit que le défunt était un bon vivant, très communicatif et modeste. Il était toujours en contact avec nous via les réseaux sociaux..». Hassane poursuit son cousin, «avait même réservé pour venir cet été et fêter son mariage au bled». A rappeler que l'enterrement du défunt Abdelkrim Hassane a eu lieu hier à Staouéli, tandis que celui de Khaled Belkacemi a eu lieu à El Harrach.