ETUDIANTS EN PHARMACIE ET CHIRURGIE DENTAIRE EN GRÈVE DEPUIS PRESQUE TROIS MOIS Rendez-vous aujourd'hui avec Sellal

Par Walid AÏT SAÏD -

Les étudiants en pharmacie et chirurgie dentaire ne décolèrent pas

C'est à la «Trump», sur Twitter, que le Premier ministre a décidé de calmer cette protestation qui a trop duré en leur donnant rendez-vous cet après-midi à 15h au Palais du gouvernement.

Sellal en pompier! Le Premier ministre tentera cet après-midi de désamorcer la «bombe» de la grève des étudiants en pharmacie et chirurgie dentaire qui dure depuis presque trois mois.

En effet, après que leur tutelle, à savoir le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de la Santé, aient échoué dans toutes leurs tentatives de mettre fin à cette protestation, le chef de l'Exécutif a décidé de prendre le taureau par les cornes. Alors même qu'il se trouvait au 28e Sommet de l'Union africaine (UA), à Addis-Abeba (Ethiopie), pour représenter le chef de l'Etat, Abdelmalek Sellal avait sur son compte Twitter, promis aux étudiants en pharmacie et chirurgie dentaire de les recevoir à son retour sur le territoire national.

Chose promise, chose due, le Premier ministre a posté, jeudi dernier, un second twitt pour leur donner rendez-vous cet après-midi. «Je recevrai les représentants des étudiants en pharmacie et en chirurgie dentaire dimanche prochain à 15h au Palais du gouvernement», a posté à la «Trump» un Sellal qui semble s'être mis au réseau social favori du président américain. Presque trois mois après son début, la grève des étudiants en pharmacie et chirurgie dentaire pourrait connaître son épilogue aujourd'hui au niveau du Palais du gouvernement, et ainsi sauver l'année en cours. Surtout que le gouvernement s'inquiète au plus haut point d'une révolte estudiantine.

Dans une note du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique adressée aux directeurs des universités et ceux des oeuvres universitaires, il est demandé de répondre favorablement à «toutes les doléances et problèmes soumis par les étudiants». Il les a aussi appelés à faire preuve de vigilance afin «d'éviter que les problèmes des étudiants soient instrumentalisés par des partis extérieurs à l'université afin d'ébranler la paix sociale».

Toujours selon le même document, le chef de l'Exécutif aurait remarqué, avec désolation, la récurrence des mouvements de protestations dans plusieurs centres universitaires du pays. «Ce qui menace le bon déroulement de l'année universitaire et l'ordre public», est-il insisté. Cette note, dont le timing coïncide avec le tweet de Sellal, montre la volonté des autorités de dialoguer sereinement avec ces futures élites dont l'avenir est mis entre parenthèses.

Il faut rappeler que ces blouses blanches qui se sont mises dans la peau de syndicalistes demandent entre autres «l'instauration de règles de répartition de postes de résidanat», car selon eux, les postes de résidanat des spécialités biologiques sont «de plus en plus attribués à d'autres filières alors que le pharmacien est l'acteur de la santé le mieux et le plus formé dans ce domaine».

Ils réclament aussi «un cadre juridique régulant la coordination entre les universités et les acteurs industriels étatiques et privés concernant la formation pratique des étudiants en matière d'industrie pharmaceutique».

Ils revendiquent également l'ouverture de nouvelles voies de spécialisation en pharmacie clinique et plus de stages dans des structures hospitalières pilotes.

En plus de la pratique, les étudiants critiquent la qualité de l'enseignement théorique. Ils demandent de «revoir la réforme des études en pharmacie entamée en 2011 et de créer de nouvelles spécialités en fonction de l'évolution de la pharmacie et du rôle du pharmacien, que ce soit pour la pharmacie hospitalière, industrielle et clinique».

Des doléances dont dépend leur avenir professionnel et qui les ont laissés trois mois sans mettre les pieds dans les bancs de l'université. Abdelmalek Sellal devra donc être des plus convaincants pour les ramener à la raison...