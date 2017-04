POUR ASSURER UN RAMADHAN PAISIBLE ET SANS FLAMBÉE DES PRIX Le gouvernement a un plan

La banane a vu son prix baisser de moitié

Il sera question d'essayer d'éviter d'éventuelles perturbations sociales.

Des quantités importantes de viandes rouge et blanche, ainsi que d'autres produits agricoles, notamment la pomme de terre seront mises sur le marché. Il sera question d'essayer d'éviter d'éventuelles perturbations sociales.Le directeur général de la régulation et de l'organisation des activités commerciales au ministère du Commerce, Aït Abderrahmane Abdelaziz, a affirmé que pour garantir la conformité du café et du sucre mis sur le marché, un nouveau texte réglementaire sera élaboré durant les prochains jours. Un autre texte relatif aux conditions de sécurité d'hygiène et de salubrité dans l'espace commercial sera également élaboré. Ces deux textes seront publiés prochainement au Journal officiel. Dans le but de protéger le consommateur et de juguler la flambée des prix à l'approche du Ramadhan, une commission de régulation des prix et contrôle du marché, sera installée, selon le même responsable. Chaque année, à la veille et durant la période de Ramadhan, des commerçants augmentent presque automatiquement les prix des produits alimentaires. Une pratique devenue une constante nationale que les pouvoirs publics n'arrivent toujours pas à endiguer. Ce DG, qui a insisté sur la nécessité de lutter fermement contre la spéculation et d'assurer un contrôle ferme des prix des produits de première nécessité, a annoncé la mise en place d'un système de veille commerciale pour protéger le consommateur.

D'autre part, un dispositif de collecte, d'analyses et de promotion de l'information pour la protection des consommateurs a été lancé lundi dernier à Alger dans le cadre du Programme d'appui à la mise en oeuvre de l'Accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne (P3A). Ce jumelage, a-t-il expliqué, vise à concrétiser un programme qui s'étalera sur 24 mois et sera doté d'une enveloppe financière de 1,2 million d'euros pour être mené par des experts européens en collaboration étroite avec leurs homologues algériens. La mise en oeuvre de ce jumelage permettra la création d'un centre d'appels, entièrement opérationnel, dédié au traitement des requêtes des consommateurs, la mise en place de nouveaux outils didactiques pour renforcer les acquis du consommateur algérien et la formation de formateurs en matière de culture de consommation. Par ailleurs, d'après le journal Ennahar, les préparatifs du Ramadhan vont bon train. Il ne s'agit pas seulement de réguler les prix des produits de large consommation, il faudrait assurer la disponibilité de ces produits durant le Ramadhan. La même source indique que le gouvernement mettra une quantité de 115.000 tonnes de viande importée, sur le marché. L'Office national de production d'aliment de bétail (Onab) compte inonder le marché en viande blanche à l'occasion du mois de jeûne. Cet office a prévu d'écouler sur le marché une quantité de 300.000 tonnes de poulet.

Ces chiffres seraient obtenus à l'issue du Conseil interministériel tenu dernièrement au siège du Premier ministère et consacré aux préparatifs du Ramadhan. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a insisté sur la stabilité des prix durant ce mois. Des sources gouvernementales auraient indiqué que la quantité de viande rouge, produite localement, qui sera destinée à couvrir les besoins du marché en ce mois, est de l'ordre de 51700 tonnes, tandis que la quantité importée sera de l'ordre de 20851 tonnes. S'agissant de la viande blanche qui sera consommée par les citoyens durant le même mois, elle sera de 44500 tonnes. Les autorités algériennes autorisent également l'importation de viandes congelées. Concernant, les produits agricoles, le Premier ministre a instruit les services compétents d'inonder le marché avec une énorme quantité d'environ 1,4 million de tonnes de pomme de terre et de 124.000 tonnes de tomate provenant des serres. De gros spéculateurs au nombre de 140 ont tenté récemment de stocker près de 24.000 tonnes de pomme de terre à travers cinq wilayas.