LE PREMIER MINISTRE FRANÇAIS CE MATIN À ALGER Cazeneuve vient dire au revoir

Par Walid AÏT SAÏD -

Cette troisième et dernière visite en Algérie d'un Premier ministre français, sous le mandat du président François Hollande, durera deux jours et sera ponctuée jeudi matin par une conférence de presse commune avec son homologue algérien.

Un dernier au revoir. Le Premier ministre de la République française, Bernard Cazeneuve, effectuera une visite de travail à Alger, aujourd'hui et demain, a indiqué hier un communiqué des services du Premier ministère.

Cette visite «s'inscrit dans le cadre de la tradition de concertation instaurée entre les deux pays», précise la même source. Les deux Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Bernard Cazeneuve examineront, à cette occasion, «l'état de la coopération bilatérale connaissant les progrès appréciables dans divers domaines socioéconomiques ainsi que les voies et moyens à même de la consolider davantage et échangeront leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun». Un «round-up» général sera ainsi faits pour «juger» les pas de géant faits durant les cinq dernières années. Cette troisième et dernière visite en Algérie d'un Premier ministre français, sous le mandat du président François Hollande sera ponctuée jeudi matin par une conférence de presse commune avec son homologue algérien.

Ces visites ont permis au Comité intergouvernemental de haut niveau (Cihn), institué par les deux présidents de la République, M.Abdelaziz Bouteflika et son homologue français, François Hollande de développer une dynamique et une qualité dans les relations entre les deux pays et qui devront encore s'améliorer davantage, souligne la même source. Il faut dire que le ciel entre Paris et Alger s'était éclairci depuis l'arrivée de François Hollande au pouvoir en 2012. Un renouveau qui a boosté la coopération bilatérale dans tous les domaines.

La visite du président français François Hollande en Algérie en 2012, suivie de celle du Premier ministre Abdelmalek Sellal en France, sans compter les échanges de visites entre les ministres des deux pays, ont permis à l'Algérie et la France de se rapprocher davantage. Néanmoins, l'épisode du fameux «tweet» de l'ex-Premier ministre Emmanuel Valls, puis les déclarations de Jean Glavany, député PS des Hautes-Pyrénées, ont enrayé la machine. Mais les déclarations du député socaliste ne sont qu'un élément conjoncturel, une embûche sur le chemin de la réconciliation algéro-française. Le dossier Peugeot en fait partie lui aussi.

Cette usine de montage comptabilise les reports. Il en sera sûrement question lors de cette visite de travail, qui pourrait aboutir au règlement de ce dossier qui a trop tardé. Cette visite de Cazeneuve, en pleine période électorale pour choisir celui qui prendra les destinées de son pays, montre l'importance que revêtent les relations entre les deux pays. Une base solide a donc été construite que François Hollande voudra laisser comme un petit cadeau de bienvenue à son successeur...