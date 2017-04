LÉGISLATIVES:VOTE DANS LA WILAYA D'ALGER 30.000 encadreurs superviseront l'opération

les effectifs concernés ont bénéficié d'une formation sur la supervision des opérations de vote.

C'est le directeur de l'administration locale de la wilaya d'Alger chargé des élections et des élus, Ahmed Bouhmed, qui a révélé ce chiffre.

Plus de 30.000 encadreurs ont été retenus pour superviser les opérations de vote pour les élections législatives du 4 mai prochain dans le territoire de la wilaya d'Alger où 680 candidats brigueront 37 sièges. Le directeur de l'administration locale de la wilaya d'Alger chargé des élections et des élus, Ahmed Bouhmed, a fait savoir que 30130 encadreurs ont été mobilisés pour le scrutin du 4 mai prochain, précisant que les effectifs concernés ont bénéficié d'une formation sur la surveillance des opérations de vote. Ils ont été informés des larges prérogatives conférées par la loi électorale à la Haute Instance indépendante de surveillance des élections (Hiise) pour assurer le bon déroulement du scrutin. La liste définitive des encadreurs a été arrêtée le 20 mars dernier et affichée afin que citoyens et partis politiques puissent en prendre connaissance et formuler leurs contestations ou recours dans les cinq jours qui suivent l'affichage et la remise initiale de la liste telle que prévue par la loi organique portant régime électoral. Il a indiqué à cet égard n'avoir été destinataire d'aucune contestation ni recours. Il a rappelé que les membres et suppléants des bureaux de vote étaient désignés parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya à l'exclusion des candidats, de leurs parents par alliance et des membres de leurs partis. Ahmed Bouhmed a encore fait savoir que les listes de candidats (15 partis et deux listes indépendantes) peuvent en vertu de la loi électorale se faire représenter dans les bureaux de vote par cinq observateurs. Des émissions sur Radio El Bahja du 9 au 30 avril pour faire connaître les programmes des partis en lice. Le président de permanence de la Hiise de la wilaya d'Alger Idir Hassaine a annoncé que des émissions seront consacrées par la radio locale El Bahdja aux partis en lice pour les prochaines élections législatives pour faire connaître leur programme électoral. Selon les explications fournies par le coordonnateur des élections de Radio El Bahdja, Khaled Fahsi, les représentants de chaque liste interviendront pendant cinq minutes pour décliner les grands axes de leur programme. Des portraits de candidates (deux de chaque liste) seront également présentés (trois minutes pour chacune). Chaque tête de liste ou candidat mandaté par son parti sera l'invité d'un débat ouvert quotidien pour une durée de 120 minutes, a expliqué Khaled Fahsi.