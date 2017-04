FINANCEMENT DU SECTEUR PRIVÉ Les Européens proposent leur aide

Par Ali TIRICHINE -

Les entreprises algériennes sont intéressées par MEDAFinance 2017 qui sera un évènement majeur poursuivant l'objectif de fournir une liste des opportunités de financement disponibles pour les secteurs privés en forme de subventions, d'assistance technique et de lignes de crédit dans la région MEDA. Des organisations de soutien aux entreprises, des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux et des institutions financières de développement sont les entités desquelles les entreprises se rapprochent pour obtenir des subsides. Les patrons algériens pourraient sensibiliser les organisations de soutien aux entreprises sur les différents moyens et programmes existants, ainsi que sur l'importance de la médiation pour transmettre leurs besoins aux décideurs. La Confédération des associations d'affaires européennes et égyptiennes (Ceeba) a déjà annoncé que la conférence se concentre sur le soutien et la promotion des partenariats public-privé et discutera des besoins de la reprise économique et sert de plate-forme de financements disponibles.

Les programmes d'aide technique et des lignes de crédit, en particulier pour les PME dans la région euro-méditerranéenne, seront évoqués pour faciliter la recherche des sources de capitaux. Sur la base d'une vaste étude qui met en valeur les possibilités de financement disponibles, MEDAFinance17, dans sa quatrième édition, présentera de nouveaux canaux de communication avec les organismes donateurs et de développement et les institutions financières internationales, en maximisant l'utilisation des subventions disponibles et les instruments de financement dans la région MEDA. La présentation de tous les instruments est prévue pour les sociétés de la Méditerranée ainsi que les entreprises européennes qui envisagent d'investir dans le commerce ou autre domaine avec les pays du sud de la Méditerranée. L'étude MEDAFinance englobe à la fois les organisations de développement bilatérales et multilatérales, y compris l'UE, la BEI, la Banque mondiale et les Fonds arabes.

L'Italie et l'Espagne sont intéressées par ce processus en plus des instruments non bancaires tels que le capital-risque, l'hypothèque et les fonds d'investissement.

Des informations détaillées sur les groupes ciblés et les entreprises ayant des projets seront fournies avec le montant du financement offert.Des représentants de haut niveau des institutions européennes et internationales de développement et des dirigeants des organisations d'affaires euro-méditerranéens seront au rendez-vous.

Les représentants des Etats euroméditerranéens assisteront également à l'événement ainsi que les directeurs régionaux de la Société financière internationale, la Banque européenne d'investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et l'Agence américaine pour le développement international. L'Agence japonaise de coopération internationale et la Banque africaine de développement ont déjà confirmé leur participation. Dans l'ensemble, plus de 500 participants sont attendus.