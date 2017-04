TIZI OUZOU Les partis se manifestent enfin

Par Aomar MOHELLEBI -

La machine électorale semble démarrer à Tizi Ouzou où les partis s'activent.

Le RND a organisé une rencontre avec la presse pour présenter ses 15 candidats dans la wilaya de Tizi Ouzou et le FFS annonce, de son côté, la tenue d'une conférence de presse pour samedi prochain au siège de la fédération de wilaya. «La conférence de presse portera sur la campagne électorale», a précisé le représentant du directoire de campagne du plus vieux parti d'opposition. Avant cela, le directeur de la campagne électorale du RND de Tizi Ouzou, Belgacem Azouaou, lors d'une rencontre avec la presse, a annoncé qu'en prévision des élections législatives du 4 mai 2017, tous les moyens ont été déployés par le RND pour le bon déroulement de la campagne électorale qui débutera dimanche prochain. Le directeur de campagne du RND à Tizi Ouzou a ainsi révélé, lors de sa rencontre avec les journalistes de Tizi Ouzou, que son parti a programmé près de 80 meetings avec la population de la région et ce, au niveau des 21 daïras que compte Tizi Ouzou. Le même parti prévoit aussi l'organisation de dizaines de rencontres de proximité afin de rallier le maximum de citoyens à leur «cause». Le même responsable au sein du RND à Tizi Ouzou a confirmé donc qu'Ahmed Ouyahia, secrétaire général du parti, animera, dans le cadre de la campagne électorale, un meeting à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri du chef-lieu de wilaya, comme il a d'ailleurs l'habitude de le faire à la veille de chaque rendez-vous électoral. Belgacem Azouaou a précisé, en outre, que le coup d'envoi de la campagne du RND se fera à partir des communes de Draâ El Mizan et de celle de Mkira avant de toucher toutes les autres localités de la wilaya de Tizi Ouzou. Concernant la polémique ayant surgi après le rejet de la liste des candidats établie par la commission de wilaya par le conseil de wilaya, l'orateur a précisé que «le travail organique de ces listes ne s'arrêtera pas aux propositions de la commission de wilaya, mais c'est l'institution suprême du parti, qu'est le conseil de wilaya, qui a les prérogatives de décider du rejet ou de la validation de la liste». Le directeur de campagne du RND à Tizi Ouzou a ajouté qu'on ne peut pas remettre en cause la légitimité du conseil de wilaya composé de représentants de 67 communes et de militants. Azwaw Belgacem a déclaré au sujet de la même polémique: «Certes, la commission de wilaya a proposé ses candidats, mais c'est la base du parti, représentée par le conseil de wilaya, qui les choisit et les désigne.» L'orateur a reconnu qu'il y a eu des tiraillements entre les militants de sa formation politique, mais il a toutefois indiqué que toute la procédure s'est effectuée en toute «transparence». Pour le RCD, Rassemblement pour la culture et la démocratie, un autre parti qui part favori pour remporter le maximum de sièges à la prochaine Assemblée populaire nationale, il y a lieu de souligner que les cadres et militants du parti ont choisi Mouloud Haroun, président de l'Assemblée populaire communale de Souk El Thenine (daïra de Maâtkas) comme directeur de campagne de la wilaya. Par ailleurs, le parti de Mohcene Belabbas a mis en place la commission chargée de la communication où on retrouve d'anciens députés et sénateurs comme Boussad Boudiaf et Mohand Ikherbane ainsi que l'élu à l'Assemblée populaire de wilaya, Malik Hassas. Le parti a aussi mis sur pied d'autres commissions en relation directe avec les élections législatives du 4 mai 2017. La commission chargée de l'organisation de la campagne électorale dans la wilaya de Tizi Ouzou est présidée par Ramdane Cherif Djamel et la commission chargée des réseaux sociaux est pilotée par Kaci Tansaout.