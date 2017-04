BABA AMMI RÉUNIT SES CADRES La fiscalité augmente de 9%

Par Hocine NEFFAH -

Le ministère des Finances vient d'étaler le bilan du secteur à propos des recettes fiscales. Pour Hadji Baba Ammi cette dernière a connu une augmentation notable.

Le ministre des Finances a affirmé que «les recettes fiscales avaient augmenté de 9,2% en 2016, ce qui représente 121% de l'objectif tracé dans la loi de finances 2016».

Dans ce sens, le grand argentier avait précisé et souligné devant les cadres de son ministère lors de la rencontre nationale en présence du ministre délégué chargé de l'Economie numérique et la Modernisation des système financiers, Mouatassem Boudiaf, que «l'amélioration du recouvrement fiscal reflétait des résultats effectifs mais insuffisants», a-t-il noté.

Le ministre a salué le travail fait par les agents et les cadres de la tutelle. Baba Ammi à déclaré que la TVA a enregistré un recul net, pour lui, elle ne représente que 5% du PIB contre 15% dans les autres économies similaires à l'économie nationale. Le ministre des Finances a insisté sur «l'importance de garantir une mobilisation accrue des ressources fiscales, d'élargir l'assiette fiscale et d'améliorer le recouvrement des taxes et impôts en vue d'améliorer la couverture des dépenses publiques en fiscalité ordinaire et réduire la dépendance à la rente pétrolière», a-t-il précisé. Dans un autre registre, Baba Ammi a souligné qu'il faut assurer le «renforcement du système de contrôle et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale qui contribue à l'amélioration du recouvrement fiscal à travers la consécration de l'égalité devant la fiscalité et l'amélioration du climat des affaires», appelant les cadres et agents fiscaux «à centrer leurs efforts sur la qualité des prestations en faveur des contribuables», a-t-il indiqué.

Il a aussi axé son intervention sur la nécessité de lancer «des services numériques au profit des entreprises habilitées auprès de la direction des grandes entreprises (DGE), ce qui renforcera le programme de modernisation des finances mis en place depuis quelques années, et conférera davantage d'efficacité et de transparence à cette activité», a-t-il martelé. Quant à la hausse des recettes fiscales ordinaires de 6%, le directeur des impôts a souligné que «les recettes fiscales ordinaires en 2016 étaient légèrement au-dessus de l'objectif fixé avec une hausse de 6%, un chiffre important», et d'ajouter que «le recouvrement des impôts a connu une augmentation sensible depuis 2012 en termes de fiscalité ordinaire passant de 1 363 milliards de dinars en 2012 à 3 075 milliards de dinars en 2016», a-t-il souligné.