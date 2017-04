AU MENU D'UN SEMINAIRE AU CHU DE TIZI OUZOU Le cancer sous la loupe des spécialistes

Par Kamel BOUDJADI -

Le Centre hospitalo-universitaire Nédir Mohamed a abrité, ce week-end, un séminaire sur le cancer.

Plusieurs thématiques liées essentiellement à cette maladie ont été abordées par des médecins chercheurs et des spécialistes de la cancérologie. Le séminaire a également été une opportunité pour donner quelques chiffres sur l'évolution du cancer dans la société. Une évolution qui fait froid dans le dos.

Malgré les efforts financiers de l'Etat pour la lutte contre ce cas, l'évolution devient chaque année de plus en plus effrayante. Le plan national anticancer coûte environ 180 milliards de dinars, mais les résultats sont constatés un tant soit peu chez les malades diagnostiqués alors que les résultats dans le volet prévention sont quasiment nuls. Le travail se poursuit jusqu'à 2019 dans le même cadre, doit-on le signaler par ailleurs. En effet, le cancer est diagnostiqué chez 116 nouveaux cas pour 100 000 hommes et 132 nouveaux cas pour 100 000 femmes Les données sont annuellement enregistrées. Aussi, les conférences données ont abordé plusieurs volets relatifs à la maladie. La réflexion a d'abord été axée sur l'élaboration d'une stratégie nationale de dépistage du cancer en milieu socioculturel algérien.

La communication a été donnée par le docteur Saïd Mahmoudi, de la nouvelle clinique spécialisée du chahid Mahmoudi, un établissement privé doté des technologies les plus récentes.

Sur un autre chapitre, une conférence donnée par F. Toudeft et les docteur F. Issiakhem, F. Saïdi et F. Dia. Les intervenants, tous spécialistes, ont abordé un volet éminemment important qui a trait à l'ampleur mondiale de la pathologie cancéreuse et les perspectives d'avenir. Un avenir qui annonce une évolution effrayante de la maladie dans le monde.

Les médecins se sont accordés sur le fait que si les plans anticancer n'ont pas donné de résultats, le monde connaîtra les affres du cancer à grande échelle. Citant The Lancet oncology 2012, les conférenciers affirmeront que le nombre de cas devrait augmenter de 75% dans les pays développés et de 93% dans les pays en voie de développement d'ici 2030. Le cancer tuera 200 000 personnes dans les 25 années à venir, ont-ils ajouté. Les chiffres avancés par les conférenciers rappellent également que dans les pays développés, le cancer est la deuxième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires alors qu'il est la cinquième cause de la mortalité dans les pays sous-développés après le paludisme, le sida, la malnutrition et la mortalité maternelle et infantile. Il était inévitable d'évoquer le cancer sans évoquer le tabac.

La tâche a été confiée au docteur N. Hammache du service de pneumo-phtisiologie qui a abordé le sujet dans une communication sur le cancer bronchique. Neuf cancers bronchiques sur 10 sont causés par la consommation du tabac. La messe est dite, on ne peut plus claire. Enfin, notons que la vie moderne est un facteur exposant rarement évoqué. Les modes de consommation sont à l'origine de plusieurs cancers. Axer les plans de prévention sur l'hygiène de vie aura ainsi une incidence positive sur l'évolution de la maladie.