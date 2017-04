AVEC UNE EXPO PHOTOS ET DES DÉMONSTRATIONS SUR LA NUMÉRISATION Le Cndpi marque sa présence

Par Walid AÏT SAÏD -

C'est dans un beau stand, placé stratégiquement, que le Centre national de documentation de presse (Cndpi) participe à la 26e édition du Salon international de l'informatique, de la bureautique et de la communication (Sicom). Son directeur général Mohamed Saïd Oussedik et ses collaborateurs ont pressé le pas dès les premières heures du matin, afin que tout soit parfait pour l'ouverture de ce salon, où ils ont réservé une belle surprise aux visiteurs, à savoir des ateliers grandeur nature de numérisation des documents, mais aussi une exposition photos qui illustre la numérisation dans tout le secteur de la communication. «Nous avons partagé notre stand en deux espaces. La première partie est dédiée aux ateliers de numérisation à travers différents équipements qui nous servent à cet effet, à l'instar des scanners de numérisation photos, scanners de numérisation textes et un traceur qui fait l'agrandissement de l'image», a souligné tout sourire Mohamed Saïd Oussedik. «Nous avons par là, voulu faire des démonstrations réelles de la numérisation pour montrer aux visiteurs toutes les étapes de ce travail. Car, le concept n'est pas toujours bien compris. On est venu faire ici un travail pédagogique et didactique», a-t-il ajouté. «Le deuxième espace est lui une exposition photos qui illustre parfaitement la numérisation dans tout le secteur de la communication à travers toutes les entreprises qui dépendent de ce secteur», a t-il conclu avec fierté. L'Entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité (Anep) fait partie de ces entreprises du secteur de la communication qui ont réussi le défi de la numérisation. C'est dans ce sens, que cette entreprise publique est elle aussi présente avec un très beau stand à ce salon où elle expose les grandes avancées qu'elle a enregistrées dans le domaine, notamment depuis l'intronisation de Djamel Kaouane à sa tête.