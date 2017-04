LA SANTÉ AU NIVEAU DES WILAYAS DU SUD Le jumelage à la rescousse

Par Abdelkrim AMARNI -

En 2016, ce mécanisme de jumelage a permis de dispenser 3017 opérations chirurgicales

Les habitants du Sud ont bénéficié de plus de 35.000 consultations et de quelque 3000 opérations chirurgicales grâce à cette formule.

L'action de valoriser le jumelage entre les établissements hospitaliers du Sud du pays avec ceux du Nord et des Hauts-Plateaux a été encouragée mardi dernier à Biskra par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière qui effectuait une visite de travail et d'inspection dans la région.

Ce sont là les recommandations de Abdelmalek Boudiaf qui présidait au coup d'envoi des travaux d'un Séminaire national sur la situation de la santé dans le Sud du pays, auquel assistaient les directeurs centraux et directeurs de la santé de 13 wilayas du Sud. Le ministre n'a pas manqué non plus d'insister sur la nécessité de consolider les programmes de prévention afin de constituer un barrage aux épidémies qui menacent les régions du Sud du pays.

Dans son intervention d'ouverture des travaux du séminaire, le ministre a préconisé de dynamiser les jumelages entre les établissements hospitaliers du Nord, ceux des Hauts-Plateaux et du Sud pour offrir une couverture sanitaire de qualité pour la population de ces zones.

En 2016, ce mécanisme de jumelage a permis de dispenser aux profits des habitants du Sud 35.286 consultations médicales, 3017 opérations chirurgicales et 207 stages de formation aux travailleurs locaux du secteur, a noté Boudiaf en soulignant que le jumelage permet de tirer avantage de l'expérience des staffs médicaux du Nord pour assister les équipes médicales locales à assurer une prise en charge exemplaire des patients. Le ministre a également appuyé les efforts menés dans la poursuite de la mise en oeuvre des divers programmes spéciaux de santé dans le Sud. Ces dits programmes se conjuguent dans la lutte contre l'envenimement par voie de piqûres de scorpions, le trachome et la malaria. Il a aussi mis l'accent sur la consolidation de la prévention épidémiologique dans toute sa dimension dans les wilayas du Sud en raison des menaces sanitaires pesant sur les populations locales. Boudiaf a également appelé à densifier le programme de lutte contre la malaria afin de l'éradiquer avant de se féliciter que l'Algérie figure parmi les quelques pays en phase d'éradiquer totalement cette épidémie. Il a par ailleurs rappelé que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a considéré l'Algérie comme zone indemne de la poliomyélite.

Dans son intervention durant cette rencontre au deuxième jour de la visite de Boudiaf dans la capitale des Ziban, le ministre a assuré que les efforts sont accomplis pour consolider un programme de prévention visant à éliminer la leishmaniose cutanée dans les deux wilayas de Biskra et M'sila. Evoquant les mesures incitatives pour attirer les professionnels de la santé, le ministre a indiqué qu'actuellement, nous recueillons les dossiers de désistement des logements au profit des spécialistes qui s'établissent dans les wilayas du Sud pendant cinq ans et plus. Cette rencontre présidée par le ministre a eu lieu à l'amphithéâtre du Centre de recherche scientifique et technique en zones arides.

Arrivé lundi à Biskra pour y effectuer sa visite de travail, Boudiaf a inauguré un hôpital de 80 lits à Méziraâ, lancé les travaux d'une clinique médicale à Tolga et inspecté le chantier d'un centre d'urologie et de dialyse rénale au chef-lieu de wilaya.