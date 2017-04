LÉGISLATIVES:ELLE SERA ENTAMÉE DIMANCHE PROCHAIN Le FLN lance sa campagne à Khenchela

Par Mohamed BOUFATAH -

Le secrétaire général du vieux parti

La tête d'affiche FLN d'Alger, Sid Ahmed Ferroukhi, présentera sa liste samedi prochain à El Madania.

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, a décidé d'inaugurer sa campagne électorale dimanche prochain à partir de la wilaya de Khenchela, dont le parti a obtenu zéro siège à l'issue des législatives de 2012. Dans ce contexte, Ould Abbès compte animer des meetings à travers différentes wilayas, notamment en Kabylie. D'ores et déjà, les candidats du FLN commencent par ailleurs à rendre publiques les listes de candidats des wilayas de ce parti politique à travers les réseaux sociaux. A quelques jours du lancement de la campagne électorale, le climat politique reste tendu au FLN. Usant de la diversion, le patron du parti majoritaire convoque le prestige historique du sigle FLN et compte calquer son programme électoral sur ce qu'il appelle le programme du président de la République. Pour Ould Abbès, qui ne cesse d'exhiber sa «condamnation à mort par l'armée coloniale», «le FLN, qui est à la fois l' Etat et la colonne vertébrale de l' Etat, doit obtenir la majorité absolue confortable des sièges car de la stabilité du FLN dépend la stabilité du pays». Lors de la rencontre tenue récemment avec eux au Cerist de Ben Aknoun(Alger), Ould Abbès a suggéré aux têtes de listes d'exploiter les fêtes de mariage, circoncisions, et les fêtes de pèlerinage et de la Omra pour faire la campagne électorale. Par ailleurs, Ferroukhi qui pilote la liste FLN aux législatives au niveau de la capitale, présentera sa liste ce samedi à El Madania. En outre, le secrétaire général du parti majoritaire a chargé 13 membres de bureau politique de superviser la campagne électorale. Pour Ould Abbès «la Constitution révisée offre toutes les garanties pour des élections régulières, transparentes et libres, la preuve en est que 54 partis prennent part à ces élections législatives». Il a émis quatre instructions à l' adresse des secrétaires de mouhafadhas et têtes de listes concernant les préparatifs de la prochaine campagne électorale. A ce propos, il a instruit les candidats «de privilégier le travail collectif et horizontal». Selon le patron du FLN, «un engagement a été pris avec le président de la République pour obtenir un taux de participation aux législatives du 4 mai prochain supérieur à 50%». Il a déjà entamé la campagne électorale avant l'heure, en effectuant un périple, qui l'a mené à Sétif, en passant par Médéa, Aïn Témouchent jusqu'à Ghardaïa. En outre, le scandale de corruption au FLN autour des positions gagnantes sur les listes électorales, s'amplifie de plus en plus. Il faut dire que le conflit à l'intérieur du FLN autour des listes de candidatures a tourné au drame à Tiaret et à Tlemcen. Le choix des candidats aux législatives a suscité une colère sourde qui s'est propagée au sein de la majorité des mouhafadhas du parti. Des militants s'estiment frustrés, marginalisés et même trahis par la direction du parti. La situation est de plus en plus tendue au sein de l'ex-parti unique, à cinq jours du début officiel de la campagne électorale pour les législatives du 4 mai prochain.

Les listes aux législatives n'ont pas fait l'unanimité parmi les militants du parti à travers plusieurs wilayas. Enfin, la direction nationale du FLN accuse des parties qu'elle ne cite pas d'avoir ourdi un complot derrière les mouvements contestataires qui visent à déstabiliser le FLN, voire le pays.