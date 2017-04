LÉGISLATIVES:PASSAGE DES PARTIS À L'ANTENNE Derbal fixe un agenda

La commission a établi l'emploi du temps pour assurer la parole aux partis et aux candidats indépendants

Une opération de tirage au sort a été organisée hier au cinéma Algeria en présence des représentants des partis politiques qui participent au scrutin du 4 mai prochain.

C'est réglé. L'accès à l'antenne des candidats, lors de la campagne, est bien structuré.

La Haute Instance de surveillance des élections, qui a chapeauté l'opération, a voulu faire preuve de transparence.

A quatre jours du lancement de la campagne électorale qui s'étalera durant 21 jours, la commission a établi déjà l'emploi du temps pour assurer la parole aux partis et aux candidats indépendants dans le cadre de l'équité. L'opération de répartition des temps de passage des candidats des partis politiques et des listes indépendantes pour s'exprimer dans les médias (Entreprise nationale de télévision et radio algérienne) s'est déroulée, sous les yeux de l'assistance et sans tracas. «Cette rencontre constituait un des maillons entrant dans le cadre de la coopération et de la communication pour le parachèvement des préparatifs en prévision de la tenue des législatives du 4 mai dans les meilleures conditions», a affirmé le représentant de la Haute Instance indépendante de surveillance des élections, Ali Gharzouli lors de son intervention à l'ouverture de cette opération.

Le représentant de la Hiise a précisé que la technique utilisée dans le tirage au sort «assurera un passage à l'ensemble des candidats de manière juste et équitable». D'autre part, Gharzouli a souligné que le renforcement de la coopération avec la Haute Instance indépendante de surveillance des élections et ses partenaires sur la scène nationale, «n'est plus une exigence dictée par la conjoncture décisive que traverse l'Algérie, mais s'impose tel un devoir national afin de réaliser le sursaut escompté en matière de pluralisme politique et d'exercice démocratique». Le représentant de la Hiise a soutenu que «le prochain rendez-vous électoral est une échéance qui intéresse tous les Algériens car affirmant de manière définitive que le choix du peuple est seul en mesure de conférer la légitimité». Voulant convaincre davantage les partis et les citoyens, a soutenu que pour «garantir ce choix, il est nécessaire de réunir toutes les conditions pour donner aux électeurs la meilleure image des candidats».

Bien avant cette opération, la Haute Instance de surveillance des élections a convoqué les partis et les candidats à une réunion pour leur expliquer le processus de répartition du temps de passage à l'antenne.

Selon Mustapha Bouchachi, membre de cette instance, la répartition a été faite sur la base des listes électorales. Ce dernier a expliqué que le passage des candidats à l'Entv sera rediffusé sur la chaîne Canal Algérie et A3 et c'est la même chose pour les trois chaînes de radio.

Les représentants des partis qui étaient présents ont exprimé leur satisfaction. «C'est une opération technique et chaque parti aura son passage à l'antenne selon le nombre des listes électorales dont il dispose», a reconnu Rachi Chaibi représentant du FFS.