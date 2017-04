PLACÉ SOUS LE THÈME DE LA RÉUSSITE DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Le Sicom démarre timidement...

Par Walid AÏT SAÏD -

Les grandes entreprises technologiques algériennes comme Condor, Bomare Company (Stream System) et HB technologies ont présenté leurs grandes innovations...

57 exposants ont pris part à ce traditionnel salon qui se tiendra jusqu'au 9 du mois en cours au Palais des expositions, Pins maritimes (Alger).

C'est hier qu'a été donné le coup de starter de la 26ème édition du Salon international de l'informatique, de la bureautique et de la communication (Sicom). Cet évènement devenu au fil du temps tradition est placé sous le thème de la réussite de l'économie numérique. Un enjeu des plus importants pour le pays qui tente d'amorcer sa révolution numérique, en ayant notamment lancé il y a quelques mois le e- paiement, mais aussi la modernisation de l'administration publique. Le gouvernement Sellal mise sur cette économie «new - âge» pour augmenter son PIB, ses entrées en devises et créer de nouveaux métiers qui offriront de nouveaux emplois. Il a d'ailleurs consacré tout un département ministériel pour l'Economie numérique et de la Modernisation des systèmes financiers, et ce afin de ne pas réinventer le modèle en un...«Hamiz économique». Le Sicom constitue donc incontestablement un carrefour pour la réussite de ce pari. Néanmoins, le coup d'envoi «timide» de ce salon laisse des plus perplexe. D'abord, par l'absence des officiels, notamment le ministre délégué chargé de l'Economie numérique et de la Modernisation des systèmes financiers, Mouatassem Boudiaf et la ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, Iman Houda Feraoun qui, selon les organisateurs, ont été «retenus par leurs obligations avec le gouvernement». Toutefois, aucun de leur cadre n'a été dépêché contrairement au ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales qui a chargé le directeur général de la modernisation, Abderrazak Henni, de donner le coup de starter de cet évènement des plus stratégiques. Autre fait marquant, le nombre limité d'exposants, qui est de 57 entreprises qui activent dans les domaines du numérique et de la communication, alors que les organisateurs avaient tablé sur plus de 80. «Des entreprises venant de quatre pays (Autriche, Chine, Emirats arabes unis et France) et plusieurs autres entreprises étrangères, représentées par leurs partenaires algériens, participent à cet événement qui est une vitrine des nouveautés en matière de technologies de l'information et de la communication», ont-ils tenté de rassurer. Cependant, il faut avouer que malgré ses petits «couacs», le Sicom reste un carrefour incontournable pour les professionnels C'est une vitrine des réalisations, de l'innovation et des grandes préoccupations et orientations stratégiques nationales et il a toujours été placé sous le parrainage des ministères de la Ptic et celui de la Communication. C'est dans ce sens que le ministère de l'Intérieur a pris un grand stand pour exposer ses réalisations en matière d'administration numérique. Le grand public et les professionnels peuvent voir de visu les grandes avancées qu'a connues notre administration en la matière, tout comme les services qui dépendent de ce ministère comme la Protection civile et la police. Le Sicom constitue également le maillon essentiel pour la réussite de l'économie numérique par la présence en un même lieu et temps du matériel des TIC et des concepteurs d'applications pour une modélisation des actes à numériser. C'est dans ce sens que les grandes entreprises technologiques algériennes comme Condor, Bomare Company (Stream System) et HB technologies ont aussi présenté leurs grandes innovations...