LA CASBAH D'EL DJAZAIR S'EN SOUVIENT. IL Y A 60 ANS, Louni Arezki, un héros de légende

Ce fut un lundi 08 avril 1957 à 4h 46mn que Louni Arezki était barbarement décapité sous le couperet de la dévoreuse guillotine, à la prison de Serkadji, à Alger, et comble de la cruauté, simultanément précédé le même jour par ses compagnons de combat Mameri Amar à 4h40 et Badèche Saïd à 4h45mn.

Ayons une pieuse pensée de reconnaissance à leur mémoire afin que nul n'oublie ce sacrifice suprême consenti par le don de soi, en offrande à l'Algérie souffrante et pour sa libération du joug colonialiste, dans la dignité enfin reconquise, pour la descendance de ses enfants et des générations montantes fières et orgueilleuses de l'oeuvre de ses illustres héros.

P/L'Association des Amis de la Rampe

LOUNI Arezki, Casbah

Le Président, Lounis AIT AOUDIA