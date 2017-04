ACCIDENTS DE LA ROUTE 9 morts et 447 blessés en trois mois

Par Arezki SLIMANI -

La direction de la Protection civile de la wilaya de Béjaïa, a enregistré durant les trois premiers mois de cette année 6654 interventions, tous types confondus. Dans le détail, 3176 malades et 554 blessés (chutes, diverses causes...) ont été évacués vers les différents centres de soins. Au chapitre accidents de la circulation, la Protection civile a recensé 403 cas, engendrant 447 blessés et neuf morts, dont sept hommes, une femme et un enfant. Ces accidents ont impliqué 401 véhicules légers, 59 camions, 20 bus, 88 motos et trois tracteurs. En matière d'incendies, 194 feux ont été enregistrés sur les 266 interventions «sorties d'engins») effectuées par les sapeurs-pompiers aussi bien dans les milieux urbains, milieux industriels et le milieu végétal.

Par ailleurs, afin d'évaluer la célérité dans les interventions opérationnelles en cas de catastrophes, la direction de la Protection civile de Béjaïa, a organisé jeudi des exercices d'entraînement et de simulations au niveau d'un site à Souk El Tenine. Selon le responsable de la communication à la Protection civile de Béjaïa, outre le détachement local, des détachements de renforts aux premières interventions issus de quatre autres wilayas ont pris part à l'exercice. La même source a indiqué qu'un déclenchement inopiné de l'exercice a été effectué afin d'évaluer les réponses opérationnelles réelles en cas de sinistres. Ces détachements, créés pour répondre aux besoins d'intervenir rapidement en cas de nécessité absolue (séisme, inondation....), ont un emploi du temps chronométré durant quatre jours. Il se décline en manipulation des équipements de sauvetage avec cours pratiques sur site ainsi que des cours et des exercices pratiques sur le sauvetage et le déblaiement sur le site du campement et le site de manoeuvres, indique-t-on. Le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux (Grimp) de Béjaïa a été également intégré dans les détachements afin de se familiariser avec les équipes de sauvetage et déblaiement, a-t-on fait savoir. «Ces regroupements ont une valeur ajoutée s'agissant de l'actualisation des nouvelles techniques utilisées dans le sauvetage et le déblaiement. Ils permettent de se familiariser avec le nouveau matériel acquis et sont l'occasion pour effectuer des réglages afin de corriger les imperfections», note le responsable de la communication à la Protection civile de Béjaïa, le commandant Soufi.