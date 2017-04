DÉVELOPPEMENT LOCAL À BÉJAÏA 3 milliards supplémentaires pour Timezrit

Par Arezki SLIMANI -

La daïra de Timezrit vient de bénéficier d'une enveloppe de 3 milliards de centimes à la faveur de la visite effectuée mercredi par le wali de Béjaïa

Il s'agit pour les autorités de la wilaya de prendre en charge les doléances exprimées par les citoyens. Cette enveloppe comprend 100 millions de centimes destinés à l'acquisition d'un équipement au profit du service biométrie de l'APC de Timezrit, ainsi que le raccordement d'une annexe administrative où est recensé le plus grand nombre d'habitants à la fibre optique.

Une autre partie d'un montant de 400 millions de centimes comblera les omissions en matière d'électrification rurale pour 24 foyers. Les travaux démarreront dès le mois prochain. Face à l'état catastrophique de l'école primaire du village Tasga, le wali a jugé utile d'instruire sur place le directeur des équipements de la wilaya afin d'entamer immédiatement des travaux d'aménagement.

Tout comme il a demandé au directeur de l'établissement de préparer aussi une fiche technique que la wilaya prendra en charge, concernant les besoins en matière d'équipements pédagogiques nécessaires pour une bonne scolarité des élèves.

La prise en charge prioritaire des préoccupations soulevées par les citoyens et les réponses à leurs attentes et aspirations dans tous les domaines, notamment ceux liés à l'emploi, au logement, à l'éducation, à la santé, au transport et aux infrastructures de base, ont été l'autre souci auquel le wali a dû faire face lors de cette visite. A ce titre, il a été décidé dans l'immédiat d'inscrire des opérations pour l'aménagement urbain et réfection des routes au niveau des villages de Tasga et Mechkoura. Lors de son inspection du chantier pour la réalisation du nouveau lycée 800/200 de Timezrit, le wali a pressé le responsable de l'entreprise chargée de la réalisation afin de respecter ce qui est prévu dans l'étude sans oublier les espaces verts.

Au chapitre eau potable, le projet devant raccorder la commune de Timezrit au réseau d'alimentation en eau potable à partir du barrage de Tichy Haf et la réfection des réseaux de distribution (AEP) de la commune de Timezrit ont été inspectés par la délégation de l'exécutif de wilaya, qui a par ailleurs, répondu favorablement quant à la demande faite par les populations concernant l'acquisition d'une ambulance.