D'ICI ET D'AILLEURS, LE NOUVEL ALBUM D'IDIR Le chanteur sort-il son dernier album?

Par Kamel BOUDJADI -

Comme attendu, le nouvel album du chanteur kabyle Idir est désormais dans les bacs depuis hier 7 avril.

D'ici et d'ailleurs, est le titre de l'album sur lequel a travaillé Idir avec de nombreux artistes connus sur la scène mondiale à l'instar des chanteurs, franco-arménien Charles Aznavour, Francis Cabrel et Maxime Le Forestier. Sorti chez Sony, l'album est un patchwork de styles et de voix avec des textes en kabyle et en français.

C'est donc une bonne nouvelle pour la chanson kabyle en particulier et algérienne en général que l'arrivée D'ici et d'ailleurs. Le chanteur qui l'a annoncé dans son site officiel a mis à la dispotions des mélomanes 11 chansons traitant de divers thèmes et en deux langues. Par ailleurs, il est à rappeler que l'album en question a été annoncé lors de la visite du chanteur dans de nombreuses localités de la wilaya de Tizi Ouzou. Idir a promis de chanter en Algérie pour ses fans une fois que la langue amazighe deviendrait officielle. Pour le moment, place à la dégustation avec délectation des textes et des musiques contenus dans l'album D'ici et d'ailleurs qui recouvre tout son sens lorsque l'on sait que Idir chante en compagnie d'une grappe de chanteurs très connus à l'instar de Charles Aznavour, Francis Cabrel, Maxime Le Forestier, Bernard Lavilliers, Grand Corps Malade, Gérard Le Normand, Henri Salvador et Tanina Tryo. Toutefois, le bémol arrive par sa décision d'arrêter de chanter après cet album. La nouvelle, c'est le chanteur lui-même qui l'annonce dans un entretien paru hier sur TSA, un journal électronique.