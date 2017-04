MOUNIA MESLEM PLAIDE POUR LEUR INSERTION PROFESSIONNELLE "Les handicapés ont droit à l'emploi"

Par Madjid BERKANE -

Offrir un emploi à un handicapé permettra à ce dernier d'être à la fois autonome et utile dans la société.

La nécessité pour les personnes handicapées de se prendre en charge est désormais une conviction pour Mounia Meslem, ministre de la Solidarité nationale. A la place d'aide et de soutien que devront manifester certains secteurs à l'égard de cette catégorie de personnes, la ministre en visite dans la wilaya de Jijel jeudi dernier, propose de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. «Je m'adresse à tous les secteurs, afin de consacrer davantage d'efforts pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes à besoins spécifiques et leur offrir les meilleurs services de formation et d'accompagnement», a-t-elle indiqué. «Ce sont les nouvelles instructions du gouvernement», a ajouté la ministre en inspectant des établissements relevant de son département. Parce que l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées passe obligatoirement par la formation, l'hôte de la wilaya de Jijel a fait état de la conclusion d'une convention avec le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels pour accompagner les centres spécialisés à qualifier au travail leurs pensionnaires.

Pour Mounia Meslem assurer une formation à un handicapé et l'aider à trouver un poste d'emploi par la suite, «est la meilleure prise en charge qui puisse être offerte à une personne handicapée.» Cette forme de prise en charge a deux objectifs, a expliqué récemment la ministre de la Solidarité nationale à l'occasion de son passage au forum du journal arabophone Echaâb. «D'un côté, elle leur assurera une source financière durable et elle leur permettra d'être utile et autonome, de l'autre», a- t-elle souligné. «Le secteur de la Solidarité nationale qui gère le dossier de l'Angem a déjà entamé la concrétisation de cette politique, via notamment le crédit Angem», a fait savoir Meslem par la même occasion.

«En effet, sur 741.000 entreprises financées par le ministère de la Solidarité nationale dans le cadre du crédit Angem, environ 11% parmi les bénéficiaires sont des handicapés»,a-t-elle argué, mentionnant en outre que son département compte plus de 6% de personnes handicapées parmi son personnel.