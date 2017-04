CANDIDATS AUX LÉGISLATIVES Le Président met en congé ses ministres

Par Nadia BENAKLI -

Le gouvernement veut à tout prix assurer la transparence de cette élection

En tout, cinq ministres du gouvernement Sellal seront dispensés de leurs fonctions le temps de la campagne électorale.

Pas de double casquette. Les ministres candidats mèneront leur campagne au même titre que les autres candidats en lice. A quarante- huit heures du lancement officiel de la campagne électorale, le chef de l'Etat les a libérés de toute responsabilité. «Les ministres candidats aux législatives du 4 mai prochain seront en congé à partir de samedi», a indiqué un communiqué de la présidence de la République rendu public jeudi dernier. Ainsi, il met fin à la polémique soulevée par les partis de l'opposition qui revendiquaient carrément la démission des ministres qui participeront à la course électorale. Le comuniqué précise que «conformément aux dispositions de la Constitution, et notamment son article 93, Son Excellence, M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, a, après consultation du Premier ministre, mis en congé à partir du samedi 8 avril 2017, Mesdames et Messieurs les ministres et ministre délégué, candidats aux élections législatives du 4 mai prochain». En tout, cinq ministres du gouvernement Sellal seront dispensés de leurs fonctions le temps de la campagne électorale. Il s'agit entre autres de la ministre des Relations avec le Parlement, celui des Transports, des Moudjahidine, des Ressources en eau, l'Enseignement supérieur et celui des Travaux publics. La gestion de leurs départements respectifs a été confiée à leurs collègues ministres. Le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa est chargé de l'intérim du ministère des Ressources en eau et de l'Environnement. Mohamed Mebarki, ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels est chargé de l'intérim du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture, prend l'intérim du ministère des Relations avec le Parlement. Et enfin Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, est chargé de l'intérim du ministère des Moudjahidine et Abdelmalek Boudiaf, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, chargé de l'intérim du ministère des Travaux publics et des Transports. Les ministres candidats auront droit uniquement à la protection, l'utilisation des moyens de l'Etat est strictement interdite. Le gouvernement qui veut à tout prix assurer la transparence de cette élection met tous les candidats sur le même pied d'égalité.

Le président de la Haute Instance indépendante de la surveillance des élections, Mohamed Derbal, l'a très bien déclaré dès le départ pour éviter tout dépassement. Ce dernier s'engage même à entamer des poursuites judiciaires en cas de non- respect de cette disposition. Or cela ne rassure en aucun cas les partis de l'opposition. Pour eux, les ministres doivent démissionner de leurs postes comme c'est le cas dans les pays démocratiques pour garantir une transparence. Pour eux le statut de ministre assure des garanties et des avantages aux candidats sur le terrain.