La mayonnaise a pris...

Par Walid AÏT SAÏD -

L'accord le plus notable qui a été signé concerne la...mayonnaise. Lesieur va en produire en Algérie.

L'Algérie et la France ont signé jeudi à Alger 10 accords et mémorandums de partenariat et de coopération institutionnelle et couvrant différents domaines à l'occasion de la visite de travail en Algérie du Premier ministre français Bernard Caseneuve. Ces accords, signés en présence du Premier ministre Abdelmalek Sellal et son homologue français, concernent principalement les secteurs de l'énergie et des énergies renouvelables, l'agroalimentaire, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. L'accord le plus notable qui a été signé concerne la...mayonnaise. Lesieur va produire en Algérie. Un protocole de synthèse de création d'une usine pour la production industrielle, le conditionnement et la commercialisation en Algérie et à l'international des produits de la marque Lesieur (groupe Avril) a été paraphé avec le groupe algérien de l'agroalimentaire Djadi. Toujours, dans l'agroalimentaire on note l'accord pour la création à Oran d'une usine de production de levures et des produits dérivés, d'une capacité de 25 000 tonnes/an, entre le groupe algérien Agrodiv et la société française Lesaffre. Une troisième convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage a été également conclue entre le groupe Avril et le groupe algérien SIM pour apporter l'expertise au groupe algérien dans son projet d'implantation d'une usine de transformation de graines de soja. Parmi les autres accords figure un protocole d'accord pour la création en Algérie d'une unité de fabrication de postes électriques moyenne et basse tension ainsi que d'armoires de protection pour les systèmes de contrôle de commande en partenariat entre le groupe algérien Elec- El Djazaïr et Schneider electric, spécialisé dans la gestion de l'énergie et en automatisation. L'implantation de la future usine est prévue à Sidi Bel Abbès au niveau du site de l'Enie, filiale du groupe Elec-El Djazair. Dans l'industrie mécanique, un mémorandum d'accord de coopération entre la Société nationale des véhicules industriels (Snvi), l'usine d`assemblage et de maintenance des tramways (Cital) et la société française Alstom a été conclu en vue de mutualiser les compétences des trois entreprises pour réaliser des projets de bus électriques. Sur le plan institutionnel, une convention de financement a été signée entre le ministère des Finances et l'Agence française du développement pour ré-abonder à hauteur de 1,5 million d'euros le Fonds d'études et de renforcement des capacités (Ferc). Ce fonds permettra de financer les études et les préparations de projets nécessaires au développement du nouveau modèle économique de croissance, notamment dans les domaines de la transition énergétique, du transport et de la diversification économique. Une lettre d'intention entre le Centre de développement des énergies renouvelables (Cder) et le Commissariat français à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a été aussi paraphée afin de créer un cadre adapté au développement d'une coopération durable entre les deux institutions. Dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, une lettre d'intention a été signée entre l'université de Tlemcen et l'université de Rennes1 ainsi qu'une convention-cadre relative aux Instituts des Sciences et technologies appliquées (Ista). Une autre déclaration d'entente a été signée entre le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels et le Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja (Ceimi), l'entreprise Billion et le lycée Arbez Carme d'Oyonnax (France) pour la création d'un centre de formation dans la plasturgie à Blida.