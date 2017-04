USINE DE MONTAGE AUTOMOBILE EN ALGÉRIE "Peugeot verra le jour au courant de l'année"

Par Walid AÏT SAÏD -

En pleine polémique sur l'usine Hyundaï soupçonnée d'importer des véhicules quasiment assemblés, Sellal annonce que l'Algérie cherche à «rééquilibrer» ses projets pour augmenter la part produite sur place. Il a dans ce sens rappelé que les autorités concernées étaient en train d'analyser la situation de l'industrie automobile et que le respect d'un taux d'intégration conforme au cahier des charges régissant cette activité restera une priorité pour le gouvernement. «Il ne suffit pas de ramener des véhicules et des pièces détachées et de les monter ici pour inonder le marché. Nous voulons recalibrer le marché, voir ce que nous pouvons consommer et ce que nous pourrons exporter pour l'Afrique, surtout que la Transsaharienne est en phase de finalisation», a poursuivi un Sellal des plus en forme. Il a profité de l'occasion pour annoncer que l'usine Peugeot verra le jour en cours d'année. «Le projet de réalisation d'une usine de Peugeot PSA en Algérie est presque finalisé, et devrait être concrétisé durant l'année en cours», a-t-il soutenu. «Durant les prochains mois, nous allons signer un accord portant création d'une société mixte entre Peugeot PSA et des partenaires algériens publics et privés, et ce une fois que nous aurons assaini la situation de l'industrie automobile en Algérie», a-t-il souligné. Le Premier ministre a indiqué au passage que l'usine Renault d'Oran, entrée en production fin 2014, est actuellement arrivée à une production de 60.000 unités.