DES BRIGADES MIXTES COMMERCE-AGRICULTURE EN ACTION DANS LES MARCHÉS Un coup d'épée dans l'eau?

Par Abdelkrim AMARNI -

Que peuvent faire les brigades de contrôle face à l'anarchie des prix?

Ces brigades veillent sur la qualité des produits proposés tout en ayant l'oeil sur les prix régulés des produits de première nécessité.

Les ministères du Commerce et de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche (Madrp) ont signé jeudi une convention portant création de brigades mixtes de contrôle commercial pour veiller au respect de la réglementation en vigueur. Par réglementation, il faut entendre certes, la vérité des prix, mais aussi la fraude, notamment dans la qualité de la marchandise mise en vente, deux vecteurs du commerce qui sont sous l'oeil des pouvoirs publics concernés tout comme la lutte contre la spéculation.

Le document signé prévoit la création de brigades mixtes de contrôle commercial qui seront composées d'agents de contrôle des deux secteurs. Les deux départements ministériels concernés seront investis, à travers ces brigades mixtes, de missions de contrôle sur le terrain au niveau des marchés et des commerces pour veiller au respect de la réglementation en vigueur en termes de qualité et de prix précise-t-on.

Lesdites brigades seront bientôt opérationnelles pour lutter contre la fraude, la spéculation et la flambée des prix, a précisé Tebboune. En sus de ces brigades, appuyées par pas moins de 10.000 agents relevant du ministère du Commerce, d'autres équipes de contrôle seront mises sur pied entre ce ministère et d'autres secteurs tels que la santé, les finances, les douanes et les impôts, a fait savoir Tebboune. Le ministre a évoqué les mesures juridiques et opérationnelles prises ces dernières années par les pouvoirs publics pour réguler le marché. Il a ainsi cité le programme de son département qui a permis le recrutement de 7000 agents diplômés universitaires dans le cadre du système de contrôle et l'acquisition de 555 véhicules pour permettre aux agents de couvrir tout le territoire national.

La convention a été signée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et le ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, et le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdesslam Chelgham. Cette cérémonie s'est tenue en marge du Séminaire national sur le contrôle économique organisé par le ministère du Commerce. Y ont pris part des cadres et des représentants de divers secteurs et corps concernés par le contrôle commercial, dont ceux du commerce, de l'agriculture, de la santé, de l'intérieur, des affaires religieuses, des finances (impôts et douanes) ainsi que les corps de la Gendarmerie et de la Sûreté nationales. Pour la petite histoire, signalons que la cerise, sans pour autant trôner «sur le gâteau», est cédée à...8000 DA le kg par certains vendeurs vus à Alger. N'était-ce pour satisfaire les envies d'une femme enceinte avec un grappillon de quelques grammes, que vient donc faire ce fruit, fort apprécié par tout un chacun, sur les étalages de nos marchés si ce n'est de la spéculation éhontée qui est véhiculée par les «porteurs de cabas»?