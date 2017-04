DANS LE DERNIER ÉDITORIAL DE LA REVUE, EL DJEICH "L'ANP va affranchir le pays des parasites"

Par Ikram GHIOUA -

Les militaires en ratissage

Un message ciblé et direct à l'égard de ceux qui continuent d'espérer voir l'Algérie au fond du précipice.

Le dévouement, le sacrifice et la détermination concluent en termes d'engagement la franche et ferme décision de l'ANP de couper l'herbe sous les pieds des conspirateurs favorables à la déstabilisation du pays.

La digne héritière de l'ALN par l'ampleur de son abnégation est aujourd'hui l'une des armées les plus redoutables dans le monde et par «l'observation des résultats obtenus par nos éléments sur le terrain durant le premier trimestre de l'année en cours, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, permet de constater l'ampleur du dévouement, des sacrifices et de la détermination à affranchir le pays des parasites nageant en eaux troubles dans une vaine tentative de polluer le pur air ambiant que notre peuple respire», souligne l'auteur de l'éditorial. Un message ciblé et direct à l'égard de ceux qui continuent d'espérer voir l'Algérie au fond du précipice et qui tentent inlassablement, mais en vain de mettre les contours d'un schéma machiavélique pour rallumer l'étincelle de la psychose dans un pays qui a chèrement payé son indépendance et sa paix. Ainsi lit-on dans cet éditorial indicateur «outre l'élimination de 35 terroristes et l'arrestation de 18 autres, la neutralisation de 59 éléments de soutien, de nombre de contrebandiers, de narcotrafiquants et près de 3000 migrants clandestins, nos forces armées ont également récupéré 272 pièces d'armes de différents types et calibres, 15.897 types de munitions, sans oublier des véhicules et des camions de différents types (environ 242 véhicules)». Des résultats à l'évidence, ajoute la Revue El Djeich «qui ne sont pas le fruit du hasard, mais reflètent la compétence de nos éléments, leur mobilisation totale et leur amour de l'Algérie ainsi que le suivi constant assuré par le Haut Commandement de l'ANP». L'écriture de cet éditorial, mène son auteur vers le message du président de la République Abdelaziz Bouteflika dans lequel le chef suprême des armées note que «nos enfants peuvent s'enorgueillir des réalisations et acquis obtenus dans un climat de paix et de sécurité. Une paix et une sécurité retrouvées et préservées grâce aux sacrifices et à la maturité du peuple et à sa tête les éléments de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de Libération nationale, des forces de sécurité, Gendarmerie et Sûreté nationales, qui veillent à la sécurité du pays et des citoyens. A cette occasion, nous leur réitérons tous, officiers, sous-officiers, soldats ou éléments, notre reconnaissance et notre gratitude et nous nous inclinons avec respect et considération à la mémoire des martyrs du devoir national».

La revue El Djeich tenait dans cet écrit à souligner le mérite de l'ANP en mentionnant «tout observateur ayant suivi le parcours des éléments de notre armée, à travers leur combat contre le terrorisme et le crime organisé sous toutes ses formes, leur attachement à la préservation des personnes et des biens, ne peut être que convaincu qu'ils ont été les dignes héritiers de leurs glorieux aînés». En d'autres termes, l'ANP et l'ALN en empruntant le même chemin, usant des mêmes principes, mènent le même combat pour donner le seul sens à un même amour «la patrie».