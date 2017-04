LÉGISLATIVES : ANNABA Convaincre ou sortir de la course

Par Wahida BAHRI -

une vue de la Coquette

Classique est le répertoire des candidats face aux exigences des électeurs, bercées par des aspirations purement socioéconomiques, que le programme des postulants à l'APN est censé satisfaire.

Comme à chaque échéance électorale on s'interroge sur le programme, que vont adopter les candidats pour convaincre l'électorat dans le face-à-face de la campagne du 9 avril en cours. Une opération qui se présente sous de mauvais auspices. La conjoncture et le contexte dans lesquels se préparent l'amorce de l'échéance du 4 mai prochain, vont mettre au défi les candidats briguant un siège à l'APN. Ils auront certainement du mal à convaincre un électorat blasé des fausses promesses, notamment en cette période de crise socioéconomique. Survenus même en période d'aisance financière, les précédents programmes des campagnes électorales n'ont été qu'un bouillon pour les morts. Car une fois sous le soleil de l'APN, les candidats oublient vite les promesses faites à ceux qu'ils ont mandatés pour prendre en charge leurs besoins. Pour preuve, rien n'a changé au moment où la population d'Annaba patauge encore et toujours dans les sempiternels problèmes d'un quotidien écrasant, leurs élus se sont attelés à soigner leurs statuts et renflouer leurs tirelires. Situation résultant d'une confiance mal placée en la personne d'élus qui ont failli à leurs engagements. Dans l'ensemble, c'est là l'état d'esprit, pour ne pas dire l'état d'âme meurtri d'un électorat, aujourd'hui, totalement désintéressé de l'événement. Entre promesses non tenues et indifférence distinguée, élus et électeurs vont se rencontrer à la croisée d'une campagne électorale qui se présente d'ores et déjà similaire aux précédentes. Les électeurs pour la plupart sont conscients de l'impact de leurs voies, le jour J, ils vont voter pour bloquer le passage à la fraude. «Plus rien ne va changer à Annaba où le gangstérisme politico-économique règne en maître des lieux et en toute impunité», dira S.GH., cadre au Trésor public. Notre interlocuteur argumente ses propos par les pressions dont il fait l'objet, pour faciliter les crédits saignants, des personnalités influentes dans cette wilaya. Le malaise est identique, même chez la couche dite aisée. «Ces prétendus politicards ne valent même pas un bulletin nul», dira ce médecin du CHU Ibn Sina. «Néanmoins, je vais voter pour accomplir un devoir constitutionnel sans plus», ajoute-t-il. Ces propos et d'autres imprégnés de désespoir, font l'unanimité des différents interlocuteurs, doutant de l'arrivée de personnes intègres à l'APN, pour apporter un plus à Annaba. Une situation qui met à mal des candidats à court d'idées pour courtiser une nouvelle fois l'électorat. Aujourd'hui, hantés par l'abstention, les prétendants à l'APN ont fait des réformes et du programme du président de la République leur cheval de bataille, notamment les partis dits de grosses pointures. L'essentiel est de récolter des dividendes qui leur ouvriront grandes les portes du paradis parlementaire. «Notre programme est fondé, voire même inspiré du programme du président de la République, basé sur les réformes introduites à tous les niveaux, et notre implication dans le processus du développement local est une vérité que les habitants d'Annaba ne peuvent ignorer», a fait savoir D. M., cadre du RND. «Ce sont de grands chantiers auxquels notre parti contribue au niveau local à faire aboutir», s'est vanté l'homme. Même connotation pour le vieux parti qui, à travers la mise en oeuvre des réformes politiques, va certainement faire beaucoup de promesses et d'engagements dans la perspective de séduire et de ratisser large le jour du scrutin. «Il est tout à fait clair, voire normal que l'on s'aligne sur le programme du président de la République qui est le président officiel du FLN», nous a fait rappeler un candidat du vieux parti. «La plateforme de notre programme est la continuité des cinq programmes quinquennaux du chef de l'Etat», devait préciser l'interlocuteur. Manifestant une grandeur de la taille de son parti, l'homme a évoqué les acquis de la wilaya d'Annaba, la nouvelle ville, pour l'éradication des bidonvilles et plusieurs autres projets de développement local. «Certes, il y a des dysfonctionnements, mais il ne faut pas dénigrer les résultats enregistrés depuis 2000.» Tout en étant confiant quant à la forte participation des électeurs, «le FLN est l'histoire de l'Algérie, et personne ne peut le déraciner. L'électorat a confiance en nous et nous, nous sommes sûrs de ratisser large le 4 mai prochain», a lancé le candidat, en annonçant que le 1er rassemblement de son parti se fera le 1er jour du lancement de la campagne électorale, au Palais de la culture d'Annaba. La participation de l'alliance Ennahda, Justice et El Bina, aux législatives de mai 2017 est dictée par la conviction que «c'est le citoyen qui changera la carte politique en Algérie, tout en souhaitant que ces élections soient libres et transparentes, avec la participation de coalitions politiques susceptibles de faire face aux enjeux de la prochaine étape. «Notre programme porte sur la prise en charge des préoccupations des citoyens, notamment en cette période où la paupérisation du peuple se fait sentir à plus d'un égard, la transgression des droits élémentaires des citoyens, ce qui nécessite une relance car garante des besoins du pays et des citoyens, accompagnée de la volonté politique du pouvoir. En somme, El Itihad pour convaincre, a adopté un programme plutôt politique, «dicté par la nécessité de fédérer l'énergie émanant des enfants du peuple et de leur offrir un projet consensuel, soutenant que la clé de sortie de la crise est dans l'unité autour des fondements de l'identité algérienne, qui sont la langue, la religion et le pays», a précisé un cadre du mouvement El Binaa El Watani. Non loin de la vision du parti de Louisa Hanoune, dont le porte-parole, R. Taâzibt, apostrophé lors d'un rassemblement tenu à Annaba, sur le programme de la campagne électorale du 9 avril en cours: «Nous n'avons pas de programme, ce sont des engagements que nous faisons à l'électorat», dira Taâzibt. «Nous travaillons à reconstruire les rapports de force qui assurent l'avenir du pays et préserveront les acquis de l'Etat», affirmera-t-il.

Mettant en avant-propos le volet «citoyenneté», notre interlocuteur a ajouté: «Notre parti oeuvre à la préservation entre autres du pouvoir d'achat et des acquis de la nation dans ce contexte de crise». Ces propos politiques ne sont pas dans le lexique de l'électorat. Lui, il parle tout simplement de préoccupations majeures et essentielles. Eau, gaz, état des routes, logement, exode rural, chômage et autres malaises quotidiens que les prédécesseurs des actuels candidats ont oublié d'honorer, une fois arrivés à l'APN. C'est pourquoi, en l'absence d'un programme convaincant, toutes les formations politiques à Annaba ont commencé leur travail de proximité. Les sbires des candidats ont entamé dans les localités et agglomérations, le porte -à-porte pour récolter plus de voix à la faveur de leurs candidats. «Il faut améliorer le quotidien du citoyen, dont le pouvoir d'achat est en perpétuelle dégradation, il faut enraciner les populations, des zones rurales, mais surtout, il faut éliminer les cercles mafieux qui s'approprient Annaba et se la partagent en toute impunité. Tel est le rôle de l'élu» a expliqué H.GH., architecte enseignant à l'université d'Annaba. «Complaisance et affairisme des uns et des autres est là l'origine du malaise social à Annaba. Les candidats des formations politiques manquent d'union et leur course vers la coupole du Parlement et ses avantages leur fait oublier la voie de l'élu», a ajouté l'interlocuteur. Des propos qui convergent dans la même optique de simples citoyens. «Qu'ils traitent leurs affaires tout en apportant un plus à la wilaya. Regardez l'état clochardisé de la ville, les trottoirs défoncés, des bidonvilles qui continuent de pousser, des jeunes qui se mutilent pour décrocher un travail, comment voulez-vous qu'on aille voter», s'est insurgé un chef de service au CPA d'Annaba. Il ne s'agit là, que d'un échantillon du malaise profond, d'une population qui aura à faire son choix, mais sans poids le 4 mai prochain, après un face-à-face avec un panel de candidats. Les uns avec le programme du président de la République, les autres avec la force de l'Itihad pour faire craindre. Entre les uns et les autres une opposition sans référence politique et économique.