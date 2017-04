AHL EL KSAR commémoration anniversaire de la mort de Ali Mecili

Le bureau local du FFS a organisé hier une cérémonie d'hommage au militant assassiné Ali Mecili. C'est la tête de liste du parti aux prochaines élections législatives qui a présidé cet hommage. Le programme a retenu une conférence sur le parcours du militant, mais aussi un rappel des fondements qui ont amené Ait Ahmed à créer le premier parti d'opposition de l'Algérie indépendante. Les présents se sont ensuite rendus au cimetière pour déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du militant Ahmed Berkane, décédé dans un accident à son retour d'Alger. La troisième étape sera Hlassa et Mesdour où les représentants ont mené une petite campagne de proximité et où ils ont essayé d'expliquer les motivations du parti et les raisons de sa participation aux prochaines législatives.